民進黨全代會 蔡英文：2020對手不只在國內 更在對岸

2019-09-28 16:51

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨今舉辦第18屆第2次全代會，為明年大選進行首波總統及區域立委大造勢。民進黨2020總統提名人、總統蔡英文致詞表示，她相信，在選戰的隊伍中，行政院前院長賴清德絕對不會缺席，一定和我們一起並肩作戰，我們會以團結的民進黨，來面對未來艱鉅的挑戰。她也提醒，面對即將到來的大選，她知道有些人樂觀以對。有信心是好事，但她要嚴肅地提醒，政局變化萬千，絕對不能掉以輕心。

蔡英文致詞表示，4年前，民進黨在桃園舉辦全代會。當時，她以總統候選人的身分告訴大家，如果人民讓我們執政，我們就要全力以赴，完成對人民的承諾。今天，就是我們檢驗自己的時刻。跟世界上所有政黨一樣，執政就是挑戰的開始，會得罪人，也會有不盡如人意的地方。不過，民進黨確實是一個有韌性的政黨。歷經挫折之後，總是會再站起來。

蔡英文提及，今天賴清德前院長沒有在現場，過去幾年，他在執政團隊努力付出，在初選後也展現了民主風度，他一直是這個團隊不可或缺的一員。她相信，在選戰的隊伍中，賴前院長絕對不會缺席，一定和我們一起並肩作戰。我們會以團結的民進黨，來面對未來艱鉅的挑戰。

蔡英文說，「世代共贏」是這場全代會的主題，她背後站著70位優秀的立委提名人，他們有的是身經百戰的沙場老將，有的是經驗豐富的中生代戰將，還有滿懷熱血的年輕新秀。政治不應該被任何一個世代壟斷，民進黨從我們自己做起，讓這些不同世代的戰將，一起進入國會，一起為台灣帶來改變。「2020，台灣要贏」。不只是總統要贏，國會也要贏。

蔡英文接著細數執政3年政績，她強調，她知道這些還不夠，也可以再更好。去年九合一選舉的敗選，讓她深刻反省，經濟轉型、社會變遷的過程中，會有一些人民，還沒享受到轉型成果，卻先受到震盪波及。她要謝謝這3年多來，所有提醒、批評、鞭策民進黨的人。政府應該為勞苦人民而存在。過去3年多來，我們也不斷將這句話轉化成具體的政策。

蔡英文並向打工族、長輩照護者、小商家、老車運將、黑手師傅等基層民眾喊話。她表示，政府可能做得還不夠多，但我們有解決問題的誠意和決心，也會繼續努力。還有很多很多的人，她今天無法全都提到，但她知道大家的辛苦，也請大家相信，政府是為你們存在的。

蔡英文說，過去3年多，每天的行程中，經常從人群中聽到很多朋友跟我說「總統，加油」。大家的疼惜我知道，謝謝大家能夠理解政府的努力和心意。她一定會加油。面對即將到來的大選，我知道有些人樂觀以對。有信心是好事，但請容我嚴肅地提醒，政局變化萬千，絕對不能掉以輕心。

蔡英文接著表示，2020這一戰，我們的對手不只在國內，更在對岸。對岸的文攻武嚇和政治介入，只會更多，不會更少。他們最不希望蔡英文連任，最不希望讓民進黨國會過半。他們希望台灣選出一個凡事對北京低頭，不敢買戰機、也不敢撐香港民主的政權。

蔡英文表示，2020，不管是台灣派，還是中華民國派；是老一代、中生代，還是新世代，挑戰當前，攜手才能克服難關。2020，台灣要贏。這是生活方式的保衛戰、這是價值的保衛戰。贏下來，才能決定自己的未來；贏下來，才能繼續我們做過的承諾。

總統蔡英文於民進黨全代會致詞全文：

卓主席、各位黨代表同志，兩位蘇院長、創黨十八人小組、我背後七十位優秀的立委候選人，各位貴賓大家好。

四年前，我們在桃園舉辦全代會。當時，我以總統候選人的身分告訴大家，如果人民讓我們執政，我們就要全力以赴，完成對人民的承諾。今天，就是我們檢驗自己的時刻。

跟世界上所有政黨一樣，執政就是挑戰的開始，會得罪人，也會有不盡如人意的地方。不過，民進黨確實是一個有韌性的政黨。歷經挫折之後，總是會再站起來。

2008年的時候，所有人都說我們二十年內不會執政。2018年底的時候，所有人都說，民進黨不可能連任。但是我們都撐住了。

不過，我要提醒大家，民進黨的韌性，不只是因為我們會調適，更是因為每一次遭遇挫折時，台灣人民都願意伸出手，拉我們一把。

這一段時間以來，我要特別謝謝卓榮泰主席領導的黨務改造和年輕化，謝謝行政院蘇貞昌院長的有感施政，謝謝立法院柯總召帶領黨團折衝法案進度，謝謝立法院蘇院長帶領立法院讓法案能順利通過，我們還要感謝縣市首長讓我們施政更有信心。

我也要感謝今天到場的游錫堃前主席、姚嘉文前主席、許信良前主席

、陳菊秘書長，還有行政團隊成員。這個團隊會合作無間，全力打贏2020這場選戰！

今天，賴清德前院長沒有在現場，過去幾年，他在執政團隊努力付出，在初選後也展現了民主風度，他一直是這個團隊不可或缺的一員。我相信，在選戰的隊伍中，賴前院長絕對不會缺席，一定和我們一起並肩作戰。

我們會以團結的民進黨，來面對未來艱鉅的挑戰。

「世代共贏」是這場全代會的主題，我背後站著七十位優秀的立委提名人，他們有身經百戰的沙場老將，有經驗豐富的中生代戰將，還有滿懷熱血的年輕新秀。

政治不應該被任何一個世代壟斷，民進黨從我們自己做起，讓這些不同世代的戰將，一起進入國會，一起為台灣帶來改變。

「2020，台灣要贏」。不只是總統要贏，國會也要贏。我們有社會同行，我們要世代共贏，把他們送進國會，一起跟蔡英文再拚四年，大家說好不好？

執政三年有成。長期積弊改善了、施政成果有感了。年金改革、經濟結構、社會安全、國家安全，都開始有了成績。

現在的台灣，外資看好、台商回流，今年的投資大爆發，也讓我們在美中貿易戰，以及全球經貿急遽變動的此刻，第二季的經濟成長率，繳出一張亞洲四小龍第一名的成績單。

但是，我知道，這些還不夠，也可以再更好。去年九合一選舉的敗選，讓我深刻反省，經濟轉型、社會變遷的過程中，會有一些人民，還沒享受到轉型成果，卻先受到震盪波及。

我要謝謝這三年多來，所有提醒、批評、鞭策民進黨的人。政府應該為勞苦人民而存在。過去三年多來，我們也不斷將這句話轉化成具體的政策。

今天，我要特別跟打工的年輕人說幾句話。我知道大家事多錢少，所以過去三年，我們想盡辦法，調高基本工資。月收入三萬元以下的民眾不用繳稅，也是為了讓大家有多一點餘裕。

我要跟家裡有失能長輩要照顧的人，尤其是女性朋友們說幾句話。我知道為了照顧，經常要犧牲工作、犧牲生活品質。推出「長照2.0」，就是為了讓大家喘口氣。

我要跟每天辛苦做事、看天吃飯的農民說幾句話。各位的辛苦我們知道。這就是為什麼，我們協助大家買農機具提高效率、增加職災保險保障大家、還有擴大農業保險類別，來分擔大家的風險。

夜市的攤販朋友、以及商圈的小商家，我們也沒有忘記。環境在變，生意時好時壞我知道。旅遊補助、「夜市抵用券」刺激的消費，就是為了幫各位保住元氣。我們會持續幫助大家轉型、增加更多元、更方便的經營方式，像是電子支付或行動支付。

我還要跟老車運將朋友，被電動車衝擊到的黑手師傅朋友、觀光業的從業人員，說幾句話。我知道大家的處境，我們不斷提出補助及轉型協助方案，來降低各位所受到的衝擊。可能做得還不夠多，但我們有解決問題的誠意和決心，也會繼續努力。

還有很多很多的人，我今天無法全都提到，但我知道大家的辛苦，也請大家相信，政府是為你們存在的。

過去三年多，每天的行程中，經常從人群中聽到很多朋友跟我說「總統，加油」。大家的疼惜我知道，謝謝大家能夠理解政府的努力和心意。我一定會加油。

面對即將到來的大選，我知道有些人樂觀以對。有信心是好事，但請容我嚴肅地提醒，政局變化萬千，絕對不能掉以輕心。

2020這一戰，我們的對手不只在國內，更在對岸。對岸的文攻武嚇和政治介入，只會更多，不會更少。他們最不希望蔡英文連任，最不希望讓民進黨國會過半。他們希望台灣選出一個凡事對北京低頭，不敢買戰機、也不敢撐香港民主的政權。

今年一月，北京的態度已經表達得很清楚。在北京所謂的「九二共識」中，幾乎沒有中華民國的空間。屈服於北京的壓力，附和他們的共識，中華民國才會消失、台灣才會消失。

各位，國際局勢瞬息萬變，我們不能停留在舊觀念，民進黨人要有新使命。下一個階段，我們的使命跟任務，就是要用全球的思維，來突破兩岸的框架。台灣不該只是兩岸架構下的台灣，更應該是世界的台灣。台灣人的眼光，不能只停留在台灣海峽，更要看向浩瀚的太平洋。

壯大台灣，連結世界，這就是處在歷史時刻的民進黨，不能迴避的責任。

2020，不管是台灣派，還是中華民國派；是老一代、中生代，還是新世代，挑戰當前，攜手才能克服難關。

2020，台灣要贏。這是生活方式的保衛戰、這是價值的保衛戰。贏下來，才能決定自己的未來；贏下來，才能繼續我們做過的承諾。總統要贏，國會也要贏。社會要同行、世代要共贏，我們一起加油。謝謝大家。

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