10餘名大學正副校長赴中交流 民團疑：處理中港生衝突如何中立？

2019-09-28 09:44

〔記者鍾麗華／台北報導〕在香港「反送中」運動之際，在台灣就讀的港生一度傳出被捕無法回台註冊，近來校園也發生中生攻擊港生事件，不過，10餘名大學校長、副校長仍接受對岸台辦單位邀請與「落地接待」，出席兩岸大學校長論壇。民團質疑，積極與對岸交流的校長如何在港生與中生衝突事件維持中立？呼籲校長要有「骨氣」，不要為了與中國的利益，出賣講學與言論自由。

據中國媒體報導，由吉林省政府台辦等單位在9月5至6日舉辦「第3屆海峽兩岸大學校長論壇」，號稱近60所兩岸大學校長參加，台灣方面有清華大學副校長林聖芬、東華大學副校長徐輝明、台藝大前校長謝顒丞、台北商業大學副校長黃焜煌、東海大學副校長王立志、元培醫事科技大學副校長王綮慷等人出席。

此外，廣東省湛江市台辦也發佈訊息指出，「2019年海峽兩岸大學校長論壇」6月28日在嶺南師院舉行，兩岸26所高校近百多名大學校長和專家學者出席，台灣方面由前教育部長吳清基帶隊，包括屏東大學校長古源光、台中教育大學校長王如哲、龍華科技大學校長葛自祥等人出席。

經濟民主連合召集人賴中強表示，中國國台辦與各地省市台辦、統戰系統，利用教育與文化交流進行統戰，但許多大學行政主管並未堅守學術自由原則，之前還有校方與中國簽署「一中承諾書」，這是對學術與講學自由最大的傷害。

賴中強說，最近中生對港生攻擊、破壞連儂牆，做為大學校長就應積極處理維護校園意見表達自由，不受暴力威脅，但到目前為止，只見校方消極處理，「這是否考慮與中國交流或中生招生名額有關，希望大學校長應該要有骨氣，不要為了五斗米折腰。」

台灣戰略模擬學會研究員何澄輝指出，輔大之前還附和國台辦要求，要求老師勿在課堂上談論「政治敏感議題」，包括西藏與維吾爾族的議題。校長不但沒有制止，校方還發出公文，成為共犯的角色，如果未來中國要求不准談論香港問題，台灣的學校難道也要照辦？校長赴中交流，做出什麼承諾，應該要公開申報，教育部也應規範。

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