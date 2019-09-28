雨傘運動5週年 港串聯20國抗極權

2019-09-28

〔編譯茅毅／綜合報導〕廿八日為香港「雨傘運動」五週年和中共建政七十週年前夕，由「反送中」示威者等人士組成的民間記者會本週宣告，廿八、廿九日全球將有超過二十國、五十座城市，響應「全球連線、共抗極權」行動，與香港人共同對抗北京當局的極權統治。

十一前 港府大搜捕恐加劇

香港「民間人權陣線」（民陣）申請廿八日在金鐘添馬公園舉行主題為「反抗威權，迎接黎明」的集會，已取得警方發出的不反對通知書。但警方對民陣申請於十月一日舉辦的「沒有國慶，只有國殤」遊行，則發出反對通知書。此外，卅日全港還會發起「三罷（罷工、罷課、罷市）活動」。民陣召集人岑子杰擔憂，「十一」前，警方恐針對示威者進行大搜捕，或發生其他襲擊示威者的事件，使參加集會遊行的人數減少。

化名「郭殤」的男示威者在民間記者會中說，反送中運動就是源於港人對中共政權持續的不信任，香港今日已站在對抗共產極權的最前線。他並宣告，美國、英國、法國、德國、加拿大、澳洲、愛爾蘭、日本、馬來西亞等國，廿八、廿九日將聲援香港，流亡海外的新疆維吾爾人或西藏人，也將出席支持。

「自由鳥」全民摺紙挺反送中

該記者會還首度公布最新反送中標誌Freenix（「自由鳥」），呼籲全球響應港人發起的「全民摺紙行動」，共抗北京極權。民主派政黨「香港眾志」常委羅冠聰廿六日也在美國聯邦參議院以香港為主題的聽證會中強調，港人要爭取的是真正的民主和自治。

岑子杰則呼籲港鐵，廿八日勿關閉集會範圍附近的車站，盼港鐵能「做回服務港人的公司」。集會時間為當天下午三點至晚間十點，範圍在中環的海濱長廊一號觀景台及其相連草地，以及緊鄰政府總部、特首辦公室和立法會大樓的添馬公園。

惟十一在港島銅鑼灣維多利亞公園集會後，再遊行至中環遮打道的遊行，警方則予以反對，理由為民陣等團體在集會遊行期間或結束後，附近一帶屢次出現衝突或暴力事件。立法會也宣布，會要求警方在立法會大樓內外候勤，以處理本週末及十一的突發事件。

特首林鄭月娥廿六日晚間在灣仔伊利沙伯體育館，和市民舉行首場「社區對話」，館外有逾千名示威者聚集，欲等她離場，直到廿七日凌晨約一點半示威者散去後，林鄭等高官才在大批鎮暴警察開路護送下驅車離開，距離對話結束已達四個小時。她廿七日在其「臉書」上發文，承諾將繼續進行對話，還會有「網路互動」等不同形式。

港民主黨前主席入境澳門遭拒

另外，澳門廿七日以企圖從事危害公共安全或秩序的活動為由，拒絕香港「民主黨」前主席何俊仁入境。何認為，澳門政府想製造一種恐怖氣氛，使香港示威者擔心日後恐無法入境中國和澳門。

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