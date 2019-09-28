Telegram不再安全? 反送中遭肉搜 回報中國

2019-09-28

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在香港三個多月來的民主抗爭行動中，注重保護個人隱私的Telegram是示威者交流資訊的重要平台。然而，美國智庫「大西洋理事會」數位鑑識研究室（Atlantic Council DFRLab）廿六日一份報告指出，有多個親中群組專門收集及曝光示威者資訊，甚至會回報給中國國家安全部，以建立示威者資料庫。

報告指出，其中一個群組名為「好孩子特輯」（Yeeseelostandfound），原先名稱為「父母搵仔女」（父母找兒女），在介紹中聲稱是「國家舉報受理平台」，用戶只要張貼未蒙面的「暴徒」照片和資料，中國相關單位就會透過核對回鄉證，當這些人進入「內地」時，就會被找麻煩。據悉，有用戶會張貼照片，尋求協助辨識人物；也有人會公布示威者個人識別資訊（PII），並稱已呈交給中國國安部。

不僅如此，「好孩子特輯」還會發布從私人群組、臉書和Instagram中，「人肉搜索」得知的示威者身分，或是在媒體報導中出現的示威者資訊，並著手將資料彙整成電子檔案或實體書籍，並打算出版成冊，甚至表明「部分刑事罪行沒有檢控期限」。據報導，該群組的訂閱人數從八月底開始一路成長，至本月廿二日突破一萬人，但已因擅自外洩他人個資，而遭到檢舉。

不過，示威者也利用同樣手法予以反擊。一個名為「爸爸找兒子」（DadFindboy）的群組，即洩漏打壓民眾的香港警察資訊，甚至包括其家庭成員的名字。報告強調，雖然挺中、反中派都受到資料曝光影響，但反中者顯然受到更大威脅，尤其在中國政府的「國安舉報受理平台」，在已被濫用於呈交香港民主抗爭者資料的情況下，可能導致中方祭出懲罰措施。

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