美通過「台北法案」挺台 中國氣炸叫囂「停止插手台灣問題」

2019-09-27 13:46

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於美國參議院外委會通過「台北法案」，中國國台辦今天以發言人馬曉光名義發布新聞稿，指責美方這一舉動嚴重違反「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，「粗暴干涉中國內政」，中國堅決反對。

馬曉光聲稱，「台灣是中國的一部份，台灣問題是中國的內政」，中國強烈敦促美方「認清形勢」，立即停止審議推動有關「消極議案」，「立即停止插手台灣問題」，以免損害中美關係和台海地區和平穩定。

馬曉光稱，「中國必須統一，也必然統一，任何人、任何勢力都無法阻擋這一歷史大勢」。

中國外交部發言人耿爽26日下午在例行記者會上，已對「台北法案」做出回應，他聲稱「一個中國原則是人心所向、大勢所趨，也是國際社會的普遍共識」。他還說，世界上已有179個國家與中國建交，美國早在40年前就已與中國建交，「現在卻阻撓其他主權國家同中國發展正常國家關係，這毫無道理，也自相矛盾」。

對此，陸委會副主委陳明祺昨天在例行記者會上表示，在台灣鞏固邦誼的艱鉅挑戰時刻，感謝美國政府、國會及人民對台灣的支持，未來持續強化與美方溝通協作，爭取更寬廣的國際空間。

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