被自家人打臉！韓喊辦「高雄電競嘉年華」 高市府澄清：活動暫緩

2019-09-27 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨（26）日上午進行施政報告時，談及高雄應大力推動電競產業，其中提到12月將與中華民國電子競技運動協會共同舉辦「2019高雄電競嘉年華會」。不料，卻遭嘉年華主辦單位直接打臉，稱「該活動已被通知暫緩」，高市府隨後才致歉表示，經過討論後，決定將活動延至明年春季舉行。

綜合媒體報導，韓在市政報告中指出，高市府除了配合中央法令推動發展電競產業，並結合產學相關單位，於今年7月舉行電競產業座談會，共建「電競產業的首都」。高市府與中華民國電子競技運動協會訂在今年12月舉辦「2019高雄電競嘉年華會」，推動高雄電競產業風氣，不過該消息隨即遭到主辦方否認。

根據《新頭殼》報導指出，中華民國電子競技運動協會秘書長洪梓硯對此做出回應，表示高市府確實有接洽過此事，不過高市府也在9月10日通知暫緩該計畫，由於目前還沒接受到其他資訊，因此也還不清楚電競嘉年華後續的規劃。

高市府事後也發文證實，該活動確定暫緩，並致歉表示「潛在贊助商考量年底大型活動甚多，且已包含有同類型之體感嘉年華活動，因此希望市府明年春天再行舉辦，故籌備多時的『2019高雄電競嘉年華』經討論後，決定尊重潛在贊助商的決定延後。運動發展局未能及時提供最新資訊予市長向市民朋友報告，在此向大家致歉」。

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