獨家》私菸案首波開罰13人 總統府諮議林家如被罰4.5萬最多

2019-09-26 15:39

〔記者巫其倫／台北報導〕財政部關務署表示，近日已針對未涉及刑責、但購買超量菸品的總統專機上旅客進行調查，今、明兩天將寄發處分書，就攜帶超量菸品但未申報情形開罰，第1階段要針對15人開罰，今已先針對其中13名旅客寄發處分書；據了解，總統府發言人室諮議林家如也在開罰名單內，被開罰4.5萬元，為名單中最高罰鍰。

關務署表示，檢調第1階段偵查終結，不涉及刑責共18人，其中，有3人只有帶1條菸，沒有違反超量攜帶菸品規定；其他15人則是攜帶超過1條菸入境，但是15人中，有部分在入關時已誠實向海關申報並未違規，並非15人都會被開罰，目前確定已對13人開罰。

外界關注林家如涉案問題，總統府昨日透過新聞稿說明，指有關總統府諮議林家如購買私菸，屬個人機上免稅品購買，台北地檢署已於8月23日正式說明未涉刑責。

據掌握，林家如確定包含在首波13人開罰名單上，其購買的私菸共37條，處每條新台幣500元罰鍰，加上依照行政罰法規定裁處私菸價額，林一共被罰了4.5萬元，為首波開罰名單中的最高開罰金額。

根據菸酒管理法規定，每名旅客最多可攜帶5條香菸（包含免稅1條，其餘4條要先申報並繳稅），若被查獲未申報，這4條仍要由海關沒入，並加計罰金；若超過5條，超過部分會沒入。

由於私菸案涉及的違規樣態很複雜，還包括違規搬移菸品、以非旅客身份團購超量菸品、機組員違規機邊交貨，旅客購買超量菸品等，且購買品項除了菸品，還有其他免稅品。關務署說，會盡快釐清各涉案人員的違規樣態，列為下一階段裁罰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法