明年太陽光電6.5GW達標計畫 蘇揆拍板

2019-09-26 12:45

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天上午主持院會，聽取經濟部「109年太陽光電6.5GW達標計劃」報告，他表示，在過去2年的推動基礎上，我們提出第二期（2019-2020年）「太陽光電2年推動計畫」，希望藉由「產業園區」、「農、漁、畜電共生」，及「中央與地方共推綠電」3大主軸，達到2020年累計6.5GW的設置目標。

院會無異議通過這項計畫，蘇貞昌表示，這期太陽光電2年計畫，預估可帶動投資商機2220億元，政府致力推動綠能，不僅有利國內綠能產業發展，對地方來說，在創造就業機會、直接增加財源，也都有相當大的幫助。

蘇貞昌說，因此，中央與地方的共同合作、共創多贏，相當重要。請政務委員龔明鑫持續督導及盤點各部會在政策推動上所遭遇的困難，落實所規劃之三級協調機制，研提有效解決方案，以促進申請設置，相關審查、行政程序（併聯申請等）、饋線埋設進度等，都請有關部會全力協助地方政府，以最有效率、便民的方式進行，共同達成政策目標。

蘇揆表示，這不僅是為達成國人所期盼「非核家園」願景，節能減碳，改善環境品質，同時也是為了提高能源自給率與安全，兼以帶動產業發展，屬國家重大政策。請經濟部、相關部會與國營事業，以及地方政府通力合作，務必克服各項困難，切實掌握推動進度。

經濟部表示，109年太陽光電6.5GW達標計劃已參考太陽光電成功推動經驗，將我國土地與建築物空間作最有效率的規劃利用，並以「產業園區」、「畜、農、漁電共生」、「中央與地方共同推動」3大主軸擴大建立示範案例與專案，同時透過地方政府協力擴大在地設置能量並即時解決設置疑難雜症，另由各部會副首長層級督導所轄綠能推動專案與目標，至於跨部會議題由行政院協助解決，以穩健務實達成中長期太陽光電推動目標。

經濟部表示，透過各部會積極盤點設置與民間自主推動，可奠定我國於太陽光電發展之長期制度化基礎，有效提升屋頂型及地面型設置能量，且目前已經掌握到109年相關案源，有信心達成6.5GW目標。

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