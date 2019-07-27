搶救少子化 明年經費大增48%

2019-07-27

明年政府總預算 少子化對策編列440億 國防預算至少成長4.3%

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院籌編明年度中央政府總預算案，院長蘇貞昌昨召集各部會首長舉行全院審查會，主計長朱澤民提報一○九年度歲出預算逾二．一兆元，歲入預算二．○九兆元；其中，歲出預算成長居冠的是少子女化對策經費，編列四四○億元，成長幅度高達四十八％，國防預算匡列逾三五○○億元，較今年成長四．三％；不過，國防預算尚待向蔡英文總統報告，軍方正積極爭取，最後拍板金額可望再增加。

國防預算 尚待向總統報告拍板

明年支出占首位的是社福預算，逾五二○○億元，比今年增加逾三○○億元，成長六．六％；支出第二位的國防預算逾三五○○億元，比今年增加一四○億元，新增經費將用於因應募兵制的志願役人力經費，以及提升裝備妥善率的作業維護費。不過，國防部昨並未提報明年武器採購需求，蘇揆將另行向蔡總統簡報，由於總統重視台灣的防衛能力，明年國防經費可望再增加，至少成長四．三％。

社福預算逾5200億 支出首位

由衛福部、教育部等部會編列的少子女化對策經費達四四○億元，增加一四○億元，比今年大增四十八％，主要用於政府發放育兒津貼鼓勵國人生育，以及廣設公共化幼兒園與對私幼公共化的補助。行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）表示，當前少子化是國安問題，政府鼓勵國人生育。

Kolas表示，政府嚴守財政紀律，編列明年度中央政府總預算案，歲入達二．○九兆元、成長五．三％，歲出二．一兆元、成長五．二％，總預算及特別預算整體差短控制在二○○○億元以內。增加的歲出經費主要用於擴大公共建設、提升科技發展、落實社會福利、教育政策與強化國防等施政重點。

明年教育經費編列逾三○○○億元，比今年增加三．九％；科技經費編列九九○億元，成長四．七％；公共建設編列逾一六○○億元，成長二．六％；文化預算編列二九一億元，成長一．三％。政院並撥補勞保基金二○○億元，將年改節省的經費挹注軍公教退撫基金一五○億元，並對地方一般性及專案補助編列一七○○億元，增加五．六％。明年中央政府總預算案預定八月十五日提報行政院院會通過。

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