柯P嗆demo黨政分離 綠議員：韓市長都demo了還不清楚？

2019-09-25 23:52

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲組台灣民眾黨，但市府顧問蔡壁如身兼民眾黨發起人，多位市府局處首長是黨員，昨還爆出蔡壁如竟在公務群組邀請官員加入民眾黨，引起各界批評黨政不分；未料柯文哲今早回嗆要市議員「demo」（示範）一次黨政要怎麼分離？市議員簡舒培神反擊：「連同樣是市長的韓國瑜要去選總統，都知道要潘恒旭辭掉觀光局長，再去競選總部任職，韓市長都demo給你看了，還不清楚？還是要叫2014的柯文哲demo給你看？」

議員王世堅也不以為然地說：「笑話，他講這個什麼話？議員只有立法權沒有行政權，議員只有議會最多只有8位助理，柯文哲首都市長，北市府有八萬位公務大軍，柯手握行政權、行政資源，甚至每年將近有1700億元的市政預算在手中，不是這樣嗎？」

議員吳世正表示，議員監督市長是憲法賦予的責任，請市長搞清楚憲法規定，柯文哲沒成立黨前，請機要、幕僚幫他個人做事有模糊空間，但他成立黨後，卻用這些人來做黨內的事就不行，怎能用人民納稅錢做黨務？柯文哲民主、憲政觀念非常差，根本就是想混淆視聽，請他先搞清楚憲政，憲法規定行政機關對立法機關負責，並非立法機關向行政機關負責，這麼簡單的道理都不懂，實在是可笑！

簡舒培表示，她看到柯文哲在受訪時大放厥詞要求議員demo黨政分離給他們看，看到這則新聞白眼翻到後腦勺之外，除了傻眼還是傻眼，沒想到性平教育不及格的柯市長，連民主體制的運作也不及格！

簡舒培說明，議員是民意機關代表，具有民意基礎，職責是監督台北市政府，制衡行政機關，台北市長是行政機關首長，掌握全台北市行政公務資源，應遵守行政中立，身分完全不同，連韓國瑜都知道要潘恒旭辭掉觀光局長，再去競選總部任職，「韓市長都demo給你看了還不清楚？還是要叫2014的柯文哲demo給你看？」

簡舒培更細數柯文哲濫用市政資源搞黨務的事蹟，包含在北市府內宣布組黨、創黨大會多名市府員工請假參加、市府顧問蔡璧如被爆在公務群組邀官員加入民眾黨、媽祖繞境農漁畜產花卉公司請假參加、產發局公務人員請公假跑民眾黨行程等。

簡舒培強調，就是柯文哲屢次跨越紅線，議員們基於監督職責才會多次質詢提醒注意分際，現在反過來要求我們，會不會太本末倒置了？政治不難，除了找回乾妹和媽媽，還要找回腦袋！

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