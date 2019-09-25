參選民眾黨不分區？沈富雄認了：能擦亮名單就義無反顧

2019-09-25 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕前立委沈富雄今（25）日在臉書放話要全力擦亮民眾黨不分區立委名單，使外界質疑是否準備披民眾黨戰袍選立委。對此，沈富雄在《Ettoday 雲端最前線》節目中透露「若我參與能讓民眾黨招牌更亮，我義無反顧」。

據《Ettoday》報導，外傳，沈富雄已見過民眾黨主席柯文哲，且自動請纓當民眾黨不分區立委第1名，也透過管道和柯團隊會面。對此，沈富雄表示，目前還沒見過他們，更笑稱北市府顧問周榆修口風不緊。他強調，他的使命是要「擦亮民眾黨不分區立委名單，如果我參與能把招牌擦亮，那我就義無反顧」。

沈富雄指出，柯宣布不選總統後，民眾黨的聲量、力道較低，但他認為不分區名單前8到前10名至關重要，要找有亮點、有專業、且能環島助選的人出來，並把時代力量當作教訓，打造好的團隊，這才是民眾黨存在的價值。

沈富雄建議民眾黨，不分區名單不需要提滿，建議24個就夠，但要掌握「888」原則，前面8個要找最重要且最容易入閣的，中間8個準備當委員，後面8個做國會助理。

沈富雄更提到，國民黨現在應該要救自己，否則眼看要贏的棋可能就全盤皆輸，他建議國民黨慎重考慮「朱韓配」而非韓朱配，由朱立倫選總統、韓國瑜任副手，稱這樣大家就會放心投下去，選情將會改觀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法