柯P嗆議員demo黨政如何分離 王世堅：只敢在外面講喳喳話

2019-09-25 20:00

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲組台灣民眾黨，但市府顧問蔡壁如身兼民眾黨發起人，多位市府官員都是民眾黨員，昨天還爆出蔡壁如竟在公務群組邀請官員加入民眾黨，引起各界批評。未料，柯文哲今天上午竟嗆聲，請議員demo一次黨政要怎麼分離，這樣我們就會了！這讓台北市議員王世堅相當不以為然，直呼「笑話」，他說，議員最多只有8位助理，柯文哲身為首都市長，北市府有8萬位公務大軍，柯手握行政權、行政資源，甚至每年將近有1700億元的市政預算在手中，柯只敢在外面講這些喳喳話！

王世堅今天受訪時說，柯文哲現在最嚴重、糟糕的問題就是濫用市政資源、黨政不分，柯文哲這5年來就是把首都市長的光環資源，都在打造個人的政治舞台，尤其這一年來，從他傳出要參選2020總統大選後，市府舉辦的活動幾乎都圍繞柯文哲，根本就毫無遮掩的使用市政資源，這是柯最可惡令人鄙視的地方。

王世堅認為，民眾黨從成立到現在，包含新聞的發布、黨員招募、立委提名等都使用市政資源，把市政資源抽掉的話，民眾黨是個空的黨、毫不起眼毫無實力的政黨，充斥著人頭黨員，也都是市府的幕僚與官員，但這些人敢怒不敢言，因為柯文哲是市長，大家為了工作只好任由被擺佈。

至於柯文哲稱議員也有政黨，並要示範什麼是黨政分明？王世堅不以為然地說：「笑話，他講這個什麼話？議員只有立法權沒有行政權，議員只有議會最多只有8位助理，柯文哲首都市長，北市府有8萬位公務大軍，柯手握行政權、行政資源，甚至每年將近有1700億元的市政預算在手中，不是這樣嗎？」

王世堅說，柯文哲只敢在外面講這些喳喳話，「所以他到議會講看看，這些不用我反批他，光是社會上自有公論，不是嗎？」王世堅說，柯文哲看過這麼多位市長，柯濫用市政資源、黨政不分、公器私用是這麼多市長中最極致的，毫無任何顧忌，「柯被戳破政黨不分、公器私用，在無法狡辯之下拉議員下水，拜託！議員就是要指正市政問題，你要組黨是憲法賦予的權利，但你用到公家資源，議員就是要阻止。」

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挨批黨政不分 柯P嗆：請議員demo黨政要怎麼分離

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