挨批黨政不分 柯P嗆：請議員demo黨政要怎麼分離

2019-09-25 12:18

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲組台灣民眾黨，不但市府顧問蔡壁如身兼民眾黨發起人，市府秘書長張哲揚也確定將從市府退休，接任黨秘書長，加上多名市府官員都是民眾黨員，昨還爆出蔡壁如竟在公務群組邀請官員加入民眾黨，柯市府黨政、市政分際問題多次引發外界批評。豈料，柯文哲今早竟嗆聲，請市議員demo一次黨政要怎麼分離，這樣我們就會了。

去年文化基金會董事長小野因替柯輔選而辭去董事長職位，當時柯文哲點名總統府總統府祕書長陳菊、海基會副董事長姚人多也應辭職。

柯文哲今早受訪，媒體質疑既然身兼民眾黨發起人的市府顧問蔡壁如昨受訪，也坦言自己身分尷尬，為何標準卻是髮夾彎？對此，柯文哲表示，昨天剛好下午開廉政委員會，當然我們一定會守法，按照目前的法律，我們黨政的分際，按照目前法律絕對沒有問題，只是也很清楚通常法律是道德的最低標準。

柯接著竟說，自己都想好怎麼會回答議員，議員都有黨籍，議員也有助理，黨政分離要怎麼做，請議員示範一下，「你們的助理黨政是怎麼分開的，demo一次給我們看，我們就會了」。

柯還說，到現在為止沒有很認真在做黨的工作，昨天在廉政委員會也拿出來討論，會成立一個專案小組，按照現行法律我知道我們一定沒問題，不過法律是最低標準，能不能更有一個更合理合法標準遵行，黨政沒有這問題，黨的話也願意當表率。

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