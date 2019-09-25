柯P嗆「示範政黨分離」 議員怒轟：比韓市長還不如！

2019-09-25 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲的心腹、市府顧問蔡壁如近來屢遭質疑黨政不分、行政不中立。柯文哲今（25）日受訪時回嗆「政黨分離怎麼做，請議員示範一下」。對此，台北市議員簡舒培在臉書怒轟，連同樣是市長的韓國瑜要去選總統，都知道要潘恒旭辭掉觀光局長再去競選總部任職，「柯市長比韓市長還不如，臉皮厚到無極限」！

對於蔡壁如遭質疑「黨政不分」、「行政不中立」，柯文哲今日回應，議員都有黨籍，且也有助理，「黨政分離怎麼做，請議員示範一下，你們助理黨跟政務是怎麼分開的，demo一次給我們看，我們就會了」。

對此，簡舒培在臉書發文說，看到柯文哲要求議員demo（示範）黨政分離給他們看，「看到這則新聞白眼翻到後腦勺之外，我除了傻眼還是傻眼。沒想到性平教育不及格的柯市長，連民主體制的運作也不及格」！

簡舒培指出，議員是民意機關代表，具有民意基礎，職責是監督台北市政府，制衡行政機關；台北市長是「行政機關」首長，掌握全台北市行政公務資源，應遵守行政中立，「身分完全不同」。簡舒培也說，連同樣是市長的韓國瑜要去選總統，都知道要潘恒旭辭掉觀光局長再去競選總部任職，「韓市長都demo給你看了還不清楚？還是要叫2014的柯文哲demo給你看」？

簡舒培指出，在北市府內宣布組黨、創黨大會那天上班時間，多名市府員工請假參加、市府顧問蔡璧如被爆在公務群組傳送民眾黨入黨消息、還有她上禮拜質詢，產發局公務人員請公假跑民眾黨行程等事族繁不及備載。

簡舒培怒轟，「就是因為你們屢次跨越紅線，議員們基於監督職責才會多次質詢提醒注意分際，現在反過來要求我們，會不會太本末倒置了？政治不難，除了找回乾妹和媽媽，還要找回腦袋」！

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