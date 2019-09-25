中油稱沒有太平島探勘計畫 Wecare高雄：希望韓國瑜看到

2019-09-25 23:05

〔記者王榮祥／高雄報導〕經濟部今引述台灣中油發布訊息，指出國家開發能源是台灣中油公司的任務，但是台灣中油現在沒有、明年也不會編預算去太平島挖石油；臉書粉專Wecare高雄喊話，希望韓國瑜看得到。

台灣中油公司今表示，為提升國家自主能源比例，除在台灣陸上有氣田生產及探勘活動外，同時在台灣鄰近海域有數個探採合作案正進行中，在國外亦有多個合作探採案（目前有5國7個礦區），所謂109年的50億探勘預算就是用於這些探勘案，但這當中，並沒有太平島的探勘費用。

中油指出，為國家開發能源本屬該公司任務，但因為38年前就發現太平島陸域本身未有油氣，周邊海域又涉及主權爭議，因此中油目前並未、明年也沒有編列太平島礦區探勘預算。

至於有關太平島礦區的研究計畫，台灣中油說明70年6月，曾在太平島（陸上）鑽一口地質探勘井，鑽遇地層均為珊瑚礁層，鑽深僅523公尺，並未有油氣發現。

另由於南海爭議日漸擴大，立法院外交及國防委員會於101年5月決議，請台灣中油前往太平島進行探勘活動，台灣中油於102年10月登陸太平島，除宣示我國對南海海域之主權外，同時進行太平島陸上地質構造之調查（未鑽井），建立資料庫，並蒐集南海周邊各國探勘資訊及綜合研究。

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