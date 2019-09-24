韓國瑜都否認了！藍委硬拗：將韓送進總統府一起挖石油

2019-09-24 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜去年選前曾拋出南海挖石油點子，昨面對「挖石油的預算到底編在哪」的質疑時，他回應「挖石油請問誰說的？」晚間再開直播強調沒列入政見，且這話題「有前提」，同時重申沒說市府要採石油、賣醬油。不過，國民黨立委廖國棟臉書發文表示，「石油探勘經費確實有編列」，並稱「一起將韓國瑜送進總統府，一起挖石油」。

廖國棟在文中表示，根據中油公司明年度預算，「探勘費用預計編列50億391萬3千元」，並稱高市府無轄管石油公司，「依法市府無法編列」。

廖國棟在文中指出，若議員期待太平島能編列探勘石油費，他認為有2個方法，即「我今年預算審查會要求中油提報探勘太平島海域計畫，將相關經費使用在這上面」，以及「請大家支持韓國瑜，讓他明年當選中華民國總統，他就能完全落實太平島海域探勘石油計劃」。

廖國棟在文中提到，「經濟部能源局所屬經濟特別收入基金-石油基金，109年度預算也編列1.6億元的探勘石油及氣補助費」，並指石油探勘費「不是沒編，而是問錯主責單位」，他說韓的回答「也沒錯」，還指高市只能「被動等分錢」。

廖國棟在文中提及，要賺石油財須督促中油公司，「若要讓太平島及其海域真的能好好探勘石油，請高雄的議員們不要分藍綠，一起將韓國瑜送進總統府，一起挖石油！」

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