再辯沒說挖石油？韓國瑜：從沒說要採石油、也沒要賣醬油

2019-09-23 22:08

〔記者王榮祥／高雄報導〕「挖石油誰說的？」高雄市長韓國瑜晚間透過臉書直播再說強調沒列入政見，且去年競選時提到這話題「是有前提的」，卻不斷遭人在網路上「抹黑、扭曲、攻擊」，好像把他想成「一個傻瓜」；他重申，沒說過高雄市政府要採石油，也沒有說過高雄市政府要賣醬油。

韓國瑜覺得，太平島挖石油這件事情已經「黑」他「黑」了一年多，一年多前，他了解到高雄負債三千多億時，那時想到開源節流、想到太平島屬於高雄市旗津區中興里，所以先講了幾個前提。

他說：「首先，那裏有沒有石油？中國石油公司已經分兩次去探勘，如果沒有石油，中國石油為何去探勘？第二、有沒有國際投資客願意來？第三、行政院有沒有決心要開發石油？四、周邊所有國家地區能不能有共識、大家都能認同台灣準備開採石油？」

他說，這幾個前提都講完後，才補了一句話就是，太平島既然屬於高雄，高雄財政非常困難，如果真的要開採石油，拜託、盡可能讓高雄分一杯羹，因為我們高雄主管太平島、就是如此。

韓國瑜重申，從來沒有說過高雄市政府要採石油，也沒有說過高雄市政府要賣醬油，

現在這些人「一直黑一直黑，說為什麼預算書不編預算？民進黨這些議員為了攻擊不停抹黑、扭曲事實」。

他聲稱，無法理解解決高雄三千三百億的負債問題「這講法有什麼錯誤？沒有任何錯誤」，為什麼說到市政府，他當市長就開採石油，天天在這邊「黑」他，他想請大家了解，「並沒有寫在政見，現在他們持續在講、在網路上不停抹黑扭曲攻擊，好像把韓國瑜想成一個傻瓜」。

韓國瑜臉書直播影片（一）：

韓國瑜臉書直播影片（二）：

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