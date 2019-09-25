想退也退不得 國民黨中常會不讓郭董退黨

2019-09-25 16:29

〔記者林良昇／台北報導〕想退也退不得，鴻海創辦人郭台銘在9月12日申請退出國民黨，並繳回榮譽狀，國民黨中常會今處理郭台銘退黨案，國民黨台北市黨部建議予以慰留，中常會也認可市黨部建議，國民黨發言人歐陽龍表示，「郭台銘依然是國民黨黨員，無庸置疑」。

國民黨今舉行中常會處理郭台銘退黨案，歐陽龍表示，台北市中正區黨部受理後，經過台北市黨部討論後，建議予以慰留，中常會也認可市黨部建議。

歐陽龍說，很多中常委提到，郭台銘一樣熱愛中華民國，也是國民黨的好同志，所以郭台銘雖申請退黨，但到目前為止，依然是國民黨黨員，無庸置疑，今天中常會裡也得到所有常委的認可，予以慰留。

歐陽龍解釋，國民黨熱愛中華民國，郭台銘也一直強調熱愛中華民國，「我們有什麼理由在他宣布退黨後就一定要做實質上的切割？」，黨中央立場就是希望好的同志留在黨內，今天這樣的決定也是希望能夠釋出對郭的善意，希望郭能不計前嫌，事情都過去了，大家勇往直前。

至於如果郭台銘執意要退黨，該如何處理？歐陽龍僅說，這是假設性問題，到時候如果發生，會再進行回答。

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