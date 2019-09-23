2020大選 中選會：可穿「單純國旗裝」投票

2019-09-23 11:24

〔記者呂伊萱／台北報導〕總統參選人韓國瑜造勢場合中，每每可見人山人海的國旗裝裝扮。中選會主委李進勇今天表示，穿「單純的國旗裝」可以投票，但若有明顯識別特定候選人或政黨的標誌，將請警衛讓民眾離開。民進黨立委劉世芳今建議中選會訂定關於國旗裝的明確行政規範，兼顧民眾投票權。

立法院內政委員會今排定中選會針對明年選務進行專案報告，李進勇列席報告並備詢。

劉世芳質詢時說，韓國瑜有很多韓粉，每次造勢時穿國旗裝，如果一群人穿國旗裝，可否進入投開票所投票？李進勇回應，如果不是穿著競選團隊的服裝，「也不會讓人認為是指涉某候選人或政黨就可以」。

劉追問，但若國旗裝有寫候選人號碼？李強調，那就不是單純的國旗裝，而是明顯的違法行為，根據規定，如果衣服上有候選人或政黨號碼、標誌或是其他明顯識別的字樣，都在禁止之列，「警衛會過來處理」。

劉世芳反問，「怎麼處理？難道要把民眾的衣服脫下來？」李進勇則說，是請民眾離開。劉世芳認為這可能影響到民眾投票，建議中選會訂定關於國旗裝的明確行政規範，並兼顧民眾的投票權。

國民黨立委林麗蟬質詢時也追問國旗裝議題，林麗蟬先問李進勇「你是哪個國家的中選會主委？」李進勇回答，「我是中華民國中央選舉委員會主任委員」。林麗蟬接著說，「答對了！所以我們中華民國國民穿著中華民國國旗裝進去投票可不可以？」李回應「沒有說不可以，不要夾帶足以辨識候選人的標誌，國旗裝是可以的」。

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