路過中選會 柯：接爸媽回家

2019-09-18

〔記者沈佩瑤、陳璟民、李容萍／綜合報導〕昨天是中選會受理總統連署登記最後一天，鴻海集團創辦人郭台銘前晚宣布不參加連署，台北市長柯文哲昨早也跟進聲稱不領表，不料傍晚登記截止後，前台聯黨立委黃文玲突現身欲幫柯領表、登記未果，連柯爸、柯媽也現身中選會外；柯文哲最後「路過中選會接爸媽回家」，才結束這場風波。

前立委黃文玲 欲幫柯領表登記未果

對於黃文玲出面為柯文哲登記連署，民眾黨昨發出正式聲明，強調「柯文哲主席並未登記」，指柯接獲通知，前往中選會向支持者簡單致意。

柯營幕僚昨透露，昨下午有一大堆支持者跑來市府，勸柯去登記，否則會沒有任何舞台，不但備妥登記參選保證金一百萬元，甚至連副手人選都找好了。

該幕僚無奈說，對方差點把柯架出去，全市長室幕僚都力勸市長不要衝動，盧了一下午，本以為過了登記時間就沒事，沒想到對方轉移陣地，直接到中選會要為柯登記，還連柯爸、柯媽都帶去，市長才只好去中選會附近接爸媽回家。

外傳柯文哲前天上午與郭見面做「最後遊說」，柯未承認也未否認，說自己只比媒體早一點時間知道郭決定不選，不過「如果你願意幫助人，何必去追究人家為什麼不選？」

外傳郭最後決定不參選，是因柯婉拒當副手？柯重申，如果要當副手，「我自己來選就好了」，因為當副總統，選上還是要請辭台北市長，加上選舉還是要花很多錢、很多時間，不管實務上、理論上，郭柯配沒有比郭柯合增加多少票。

媒體追問，柯昨發出聲明，指不排斥跟郭合作，是指雙方一起輔選民眾黨立委？柯說，只要目標是大家為台灣好，可以在不同崗位上，以不同方式來做，但還是要給人家時間沉澱一下、想一下怎麼合作。

外界質疑，如果郭、柯都不選，民眾黨缺少母雞，該怎麼選？柯文哲說，還是可以，只是比較辛苦，過去每個政黨要推立委，也不見得都有總統候選人。

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