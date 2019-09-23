防止投票人龍 2020大選增設1346個投票所

2019-09-23 09:15

〔記者呂伊萱／台北報導〕中選會主委李進勇今表示，為使明年總統與立委選舉順利進行，每個投票所的選舉人人數自1500人降至1200人，全國一共設置1萬7232個投票所，較去年增加1346個投票所。

立法院內政委員會今排定中選會針對明年選務進行專案報告。

李進勇於會前受訪時說，這次業務報告的重點，就是大家關心的、將於明年舉行的第15任總統副總統及第10屆立委選舉，關於明年投票程序是否能順利舉行，會針對自去年底以來的選務籌備工作提出說明。

對於如何預防去年的投票亂象與排隊人龍問題，李進勇說明，提出改革措施非常多，其中一項例如控制每個投開票所投票人的人數，此次設置將每個投開票所的1500人，降到1200人，若因特殊原因無法分出選舉人數或增設投開票所，也要有具體應變措施，希望讓投票順暢。

李進勇進一步指出， 此次選舉全國一共設置1萬7232個投票所，較去年的1萬5886個投票所增加1346個，每個投票所的工作人員並以配置13.5人為原則。

另國民黨立委質疑李進勇擔任主委的適任性，對此李進勇回應，他會向委員誠懇說明，過去立院審查他的人事案時也經過一些折騰，感謝立法院走完審查任命程序，他也非常珍惜這個機會，將專心籌備選舉工作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法