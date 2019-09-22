力挺小英博士論文！黃偉哲嗆：抹黑者再講、就繼續告

2019-09-22 11:50

〔記者王俊忠／台南報導〕民進黨南市立委林俊憲於今天上午成立中西區後援會大會，現場支持人潮洶湧，台南市長黃偉哲站台時肯定林俊憲首屆立委表現就獲評第一名、表現亮眼，他心疼總統蔡英文最近外交遭中國打壓、英國大學博士論文又被抹黑，力挺小英論文沒有問題、向抹黑者嗆說「你繼續抹黑，就繼續告！」。

黃偉哲指出，小英總統最近外交面臨中國打壓、台灣面臨香港化及是否會為維護我國主權發動主權戰爭的問題；此外，總統英國倫敦政經學院博士論文也遭人抹黑、說缺一頁、兩頁的話，他跟林俊憲都在美國留學過，知道好的學校是不會賣學位的！

黃偉哲並嗆抹黑者說「你繼續抹黑，就繼續告！」，看到時候法官會相信誰，希望明年大選，總統要支持小英當選；國會民進黨席次要過半，要達此目標，台南六席立委，民進黨一定要揮出全壘打，請大家要打電話幫忙拉票。

立委林俊憲也說，他相信小英總統的論文沒有問題，明年大選，民進黨國會席次要過半，才不算輸，他並指出前行政院長賴清德在明年大選一定會有重要的輔選角色，但據他了解，目前小英總統與民進黨高層都尚未對此議題徵詢過賴清德，「其實民進黨還有空間與時間，等待柯郭王等對手局勢明朗化，再決定副手人選也不遲」。

包括林志展、蔡蘇秋金、李啟維、沈震東、蔡筱薇等多位議員都到場力挺林俊憲尋求連任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法