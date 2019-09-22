柱柱姐笑稱與朱的仇大了！ 朱：打開心結爭勝選

2019-09-22 16:02

〔記者王俊忠／台南報導〕國民黨總統參選人韓國瑜與台南市第六選區立委參選人洪秀柱、前新北市長朱立倫3人，今午在台南合體造勢。媒體詢問洪是否與朱還有恩怨？洪笑說，與朱的仇大了！接著說是開玩笑的，後來進一步解釋她這個大怨氣是來自於民進黨施政不良，也讓民怨大了！朱立倫也說，沒有過去個人的心結、恩怨，要打開心結、團結一致，才能爭取2020全面勝選！

洪秀柱強調，她南下到台南選立委是因為愛台南與台南人，希望國家更安定，不願因選戰再撕裂族群、造成社會對立，除了她要上壘，台南6席立委也希望國民黨打出全壘打、訂出高目標邁進，她很有信心。

朱立倫還送上一串辣椒圈給洪秀柱，象徵洪特有的小辣椒形象，對於司儀以辣台妹介紹是蔡英文、說洪秀柱小辣椒比小英更辣！洪秀柱連忙搶話批評說「小英根本不是什麼辣台妹，而是來亂的亂台妹！」

韓國瑜致詞時也批評民進黨3年半來執政不力、成績差，明年大選要讓民進黨下台，同時肯定洪秀柱以女元帥之姿南征的勇氣，一生不怕任何困難，相信她能改變台南的政治生態，因為柱柱姐愛中華民國不妥協、關心台灣下一代教育、永遠熱情服務選民、她一生嫁給中華民國與選民，孑然一身，迄今堅持理想，是很可貴的！希望她的南征為台南帶來民心思變，選上立委就能證明民氣可用。

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