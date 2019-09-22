堅拒與小黨組政團 傳柯文哲在意「2024總統門票」算誰的？

2019-09-22 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕有媒體今日報導稱，在鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲以及前立法院院長王金平在共商結盟階段，柯文哲便曾堅決反對把友好小黨找來共組「政團」的提議。除考量不分區席次分配複雜，消息人士指，柯文哲在意的是，「2024總統門票」算誰的？

根據「上報」報導，郭台銘宣布放棄總統連署後，為郭柯王「大聯盟」的選情帶來衝擊。不過，有知情消息人士透露，無論郭台銘參選與否，柯文哲在立委選舉上與他方合作意願一直都不高。

消息人士表示，相對於郭、王傾向以「政團」的形式來集結第三勢力，柯文哲則對該構想一直都「很排斥」，而只願意在區域立委支持其他小黨，不分區提名的部份則完全不願退讓。

消息人士表示，由於事關政黨票，柯文哲認為，若各方勢力全部參在一起，光是不分區人選排序、席次分配就難以擺平，即使最後拿下3席以上的立委席次，在立法院組起黨團，但之後誰能代表該政團？消息人士表示，更關鍵的是，「2024那張（政黨推薦）總統門票算誰的？」

報導指，郭、王一度提出，該政團可以以柯文哲為首，甚至承諾會說服其他有意願的小黨，在2024年到來時，由政團共同推薦柯文哲參選總統。不過，報導指，將此次立委布局主力放在不分區的柯文哲，仍堅持「自己的江山要自己打」，也讓3方整合卡關。該報導指出，王金平曾多次向友人表達不滿，隨後拋出了「先找泛藍小黨組聯盟」的構想，與柯文哲分道揚鑣。

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