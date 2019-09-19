柯文哲信用破產？王臻明：王金平從頭到尾都不信任他

2019-09-19 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕專長國際關係、軍事的王臻明今（19）指出，台灣政壇近日發展高潮迭起，連研究台灣政情的美國智庫學者葛來儀（Bonnie Glaser）都發推特直呼跟不上進度、不知道現在演到哪。大眾關注柯文哲在中選會的鬧劇、柯會不會和時代力量合作之餘，「薑還是老的辣」，前立法院長王金平從頭到尾都不信任柯文哲，冷眼旁觀，果然是政壇「老狐狸」。

王臻明發臉書說，柯文哲被鴻海集團創辦人郭台銘跳票後，急著找另一個「宿主」，親民黨主席宋楚瑜「學聰明了，似乎不想理他」，倒是時代力量「心裡癢癢的」。他認為，時力徵召立委黃國昌選總統，第一次若是溝通錯誤也就罷了，消息卻接二連三不斷出現，「那不是你們黨內部的機制有嚴重的問題，就是在放風聲試探。」

文中寫道，時代力量「被台灣民眾黨撞成重傷」，現在卻想和柯文哲合作，如同「兩艘快沉的船，雙雙綁在一起」只會「死得更快」。王臻明認為，時代力量從陷入分裂危機以後，一連串的作法實在是荒腔走板，令人不忍卒睹。

王臻明評論，說來說去，「薑還是老的辣」，王金平從頭到尾都不信任柯文哲，一直冷眼旁觀，「果然是在政壇打滾多年，閱人無數的老狐狸啊，喬王之名當之無愧。」

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