苗栗立委選舉》朱哲成投民眾黨 藍綠參選人各有看法

2019-09-22 12:20

［記者鄭名翔／苗栗報導］台灣民眾黨今日正式提名前民進黨員朱哲成參選苗栗第一選區立委，挑戰國、民兩黨參選人，三腳督局面成形；對此，國民黨爭取連任的老將陳超明表示，將一本初衷，持續勤走基層，暫看不出影響；民進黨參選人羅貴星則抱持尊重與祝福，對於是否衝擊綠營選情，羅認為只要有競爭就有衝擊，以平常心眾人一同努力。

朱哲成7月時就表態有意以無黨籍參選，但批評民進黨中央、地方黨部不尊重地方聲音，未經協商就提名縣議員羅貴星，讓朱深感不滿，而長期屬「友柯派」的他，認為民眾黨傾聽地方聲音，更能重視苗栗的需求；而他過往基於反對國民黨才加入民進黨，現今出現第三種選擇，近期已退出民進黨，轉投民眾黨。

挑戰三連霸的國民黨立委陳超明說，不論民眾黨在苗栗如何布局，他依然會一本初衷，深入基層爭取民心，暫時也無法評估是否影響選情；但他也認為，外界總評估柯文哲有很大影響力，「倘若真是如此，為何他於去年市長選戰僅贏3000多票？」強調自己選戰經驗豐富，箇中訣竅再熟悉不過。

民進黨徵召提名的羅貴星大方表示祝福，認為每個年輕人都有參選權利，既然選擇投入就大家一起努力；但羅也認為，雖然有競爭勢必會有衝擊，但朱哲成出身基隆，於苗栗蹲點扎根時間短，與基層接觸較少，儘管民眾黨有相當程度支持者，但相信人民仍會選擇捍衛主權堅定的總統蔡英文，他也會努力爭取認同，盡力守護台灣。

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