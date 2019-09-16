苗栗立委綠營鬧分裂？ 朱哲成不排除改入民眾黨選到底

2019-09-16 12:23

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗海線立委恐陷分裂？民進黨籍的朱哲成早早表態參選立委，但後來黨中央決議徵召黨籍苗栗縣議員羅貴星挑戰國民黨老將陳超明，對此朱哲成表示，黨中央或地方黨部在提名過程完全無徵詢他意見，令人感覺鄉親意見不受重視，而向來力挺柯文哲的他透露，對台灣民眾黨有正面期待，未來若民眾黨有需要，願改披民眾黨戰袍參選到底。

苗栗縣第一選區海線立委被民進黨列為艱困選區，黨中央至8月底才決定徵召羅貴星參選，而黨內新秀朱哲成早在7月份就宣布擬以無黨籍參選海線立委，但過程中仍持續對民進黨釋出善意，卻未獲黨中央或地方黨部協商，朱認為，即便未來綠營要整合，仍須經過協商，但黨未加以重視，讓人感覺苗栗鄉親不受到重視。

而過去就屬「友柯派」的朱哲成，近期柯文哲造訪苗栗皆跟隨一旁，昨日也於竹南安排青年論壇，邀柯文哲與會討論，被部分媒體解讀為朱哲成恐棄民進黨轉投民眾黨，改披民眾黨戰袍征戰苗栗立委。

朱哲成表示，對民眾黨抱持正面期待，但現階段仍在考慮是否加入民眾黨，而倘若民眾黨未來布局區域立委，有需要他投入，自己很樂意加入，但目前仍交由民眾黨中央安排，自己暫時也還未考慮退出民進黨，只待後續人選定調後，仍會以無黨籍或民眾黨籍參選到底。

至於總統選戰選邊站，朱哲成坦言，若郭台銘與蔡英文相爭，他認為郭將是更合適人選，未來若真加入民眾黨，也會依黨的指示安排。

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