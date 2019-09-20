前老闆林昶佐的「秘密武器」 賴品妤：我會讓你喜歡我！

2019-09-20 11:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕代表民進黨參選新北市第12選區「太陽花女戰神」賴品妤，因鞠躬頭撞麥克風知名度大升，她今日向「前老闆」立委林昶佐請益，受到林誇讚「最強戰將」最有機會贏得勝選；賴品妤受訪則說，「歡迎大家多了解我，如果真的喜歡再投給我，不要含淚投票，我會讓你喜歡我！」

林昶佐透露，2016年就開始遊說她出來選，因為賴品妤是秘密武器，等到適合時機到了就要上去，只是沒想到是用頭插麥克風的方式出場。

林昶佐提及，選舉是先拚知名度，再拚支持度，現在拚知名度一天內達成，勝過別人三個月時間，而且Doris有在臉書分享，現在連印尼粉絲都開始在關注賴品妤，已經開始有國際知名度。

賴品妤說，要感謝前老闆林昶佐，當時大學還沒畢業時，林私訊她問說要不要當國會助理，然後每天早上傳簡訊問她意願，催促趕快來上班，自己禁不起推，所以就來擔任助理。

賴品妤指出，她外表言行可能不是大家覺得的一般政治人物，所以自己覺得就不要裝，「我們也裝不來」，如果有幸可以進國會，希望能像林昶佐一樣優秀。

對於下鄉拚選戰是否會講台語？賴品妤回應說，自己台語不太輪轉，但因父母一個是雲林人、一個是嘉義人，自己台語可以聽得懂，接下來絕對有機會去講好。

「品妤是自己要重點支持的候選人！」林昶佐強調，不要把她定位為林昶佐助理，這樣太小看她，她在外面、太陽花學運也有自己的戰友，另外自己也會重點支持中山選區的吳怡農。

林昶佐提及，希望反國民黨陣營在汐止要整合出一個候選人，相信品妤一定是最強戰將，也是最有機會贏得勝選候選人，當然不管是立委或總統選舉，重點還是本土陣營要團結。

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