賴品妤撞飛麥克風…蘇巧慧笑：我爸很羨慕

2019-09-19 11:07

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨徵召年僅27歲的「太陽花女戰神」賴品妤，參選時力立委黃國昌放棄連任的新北市第12選區，賴品妤上午赴立院拜會新北第5選區的民進黨立委蘇巧慧，獲贈2樣「選戰小法寶」迎戰大選。蘇巧慧笑道，連行政院長蘇貞昌看到畫面都讚嘆說：「有頭髮的人真好，很羨慕長頭髮可以把麥克風擊飛，未來也要把對手擊飛」。

賴品妤昨天在記者會上自我介紹，尾聲鞠躬時一頭撞開麥克風，勾到麥克風套「噴飛」，畫面在網路上瘋傳。對此，賴品妤笑說，那時稍微覺得碰到東西，但麥克風撞起來軟軟的，她以為只是勾到，沒想到那麼好笑，平常自己在網路上喜歡開玩笑，難得想正經，連老天都不幫忙。

蘇巧慧準備2樣法寶為賴品妤加油，一是「兔兔髮圈」，因為在地方衝衝衝，跟選民鞠躬拜託，把頭髮紮起來才能呈現俐落形象，保證不會掉頭髮、保證不會出錯；二是俗稱「小蜜蜂」的無線麥克風，可以清楚向選民說明政見，還不會遮到臉，「這是從蘇貞昌的經驗來的，他的聲音這麼沙啞就是因為沒有小蜜蜂幫忙」。

蘇巧慧表示，賴品妤2016年就進國會擔任幕僚，對國會運作很熟悉，表現專業熱情有誠意，現在代表民進黨出來挑戰，距離大選只剩114天，現在開始起跑，很辛苦，需要加倍努力。賴品妤說，黃國昌與賴嘉倫都很優秀，「但這一席要我來選才會贏。」

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