誠意爆滿「深深鞠躬」一戰成名！賴品妤：齁氣氣氣氣氣

2019-09-18 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕將代表民進黨參選新北市第12選區的「太陽花女戰神」賴品妤，今日致詞時超有誠意深深一鞠躬，結果撞到麥克風讓現場不少人忍不住偷笑。影片傳開後，賴品妤立刻在社群網站上爆紅。她稍晚在臉書回應「謝謝大家排山倒海的梗圖，各位鄉親的意見我聽到了」。還加碼PO出一張自製梗圖說，「嘔心瀝血擠出的參選聲明，被自己毀於一旦...齁氣氣氣氣氣」。

民進黨提名策略小組建議下，民進黨中執會今通過徵召27歲、「太陽花女戰神」賴品妤，參選時力立委黃國昌放棄連任的新北市第12選區。賴品妤今在民進黨中央記者會中說，這一席不能輕易拱手讓給國民黨，並鞠躬懇請大家一票一票帶她進國會。

不過，賴品妤似乎有些緊張，90度大鞠躬時忘記與講台保持距離，結果一頭卡在兩支麥克風之間，但她還是用力低頭，硬是撞開左右兩支麥克風，麥克風桿插入她的長髮中；當她起身，還不小心將其中一支麥克風套勾掉；民進黨主席卓榮泰立刻補位，撿起麥克風套歸位，賴品妤也不好意思地露出尷尬的微笑。

事後，相關影片立刻在網路上瘋傳，更有網友製成各種「MEME（梗圖）」大開玩笑。賴品妤也親自在個人臉書PO上一張自製梗圖，自嘲表示「謝謝大家排山倒海的梗圖，各位鄉親的意見我聽到了」。稍晚她又再發一篇文表示，「嘔心瀝血擠出的參選聲明，被自己毀於一旦...齁氣氣氣氣氣」。更以#Hashtag自嘲「童工出征、笑到往生，我比對手幽默」。

而網友則是灌爆她臉書說「馬上一戰成名」、「傑出的一插」、「影片看了十次」、「是不是早就在練習了阿」、「緊張得很可愛」、「超可愛的」、「到底為什麼撞到了還硬要塞下去！？XD」。

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