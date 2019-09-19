頭硬撞麥克風暴紅！ 賴品妤性感辣照被挖出

2019-09-19 18:24

〔即時新聞／綜合報導〕將代表民進黨參選新北市第12選區的「太陽花女戰神」賴品妤，昨（18）日致詞時超有誠意深深一鞠躬，結果糗撞麥克風。影片傳開後，賴品妤立刻在社群網站上爆紅。過去她大玩Cosplay及穿著泳裝比基尼的辣照也通通被翻出。

身為立委林昶佐助理的賴品妤，在太陽花學運、反媒體壟斷活動都有表現，尤其學運期間與警方對峙的舉動，讓她獲得「太陽花女戰神」的稱號。

昨日她在致詞最後90度大鞠躬，結果忘記與講台保持距離，結果一頭卡在兩支麥克風之間，但她還是用力低頭，硬是擠開左右兩支麥克風，讓麥克風桿插入她的長髮中；可愛又尷尬的影片傳開後，不少網友大呼「戀愛了」！而賴品妤事後也自嘲「謝謝大家排山倒海的梗圖，鄉親的意見我收到了」，更表示「嘔心瀝血擠出的參選聲明，被自己毀於一旦...齁氣氣氣氣氣」。

對此，也有網友挖出賴品妤過去Cosplay、以及穿著泳裝、比基尼的照片，可見賴身材姣好、皮膚白皙，不少網友看了大呼「戀愛了！」、「鼻血止不住」。

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