賴品妤「頭」入選戰爆紅！自嘲「 第一天就感到懷疑人生」

2019-09-19 21:32

〔即時新聞／綜合報導〕代表民進黨參選新北市第12選區的賴品妤，（18）日致詞時，因為一個超有誠意的深深鞠躬時，竟然一頭栽進麥克風裡，讓她一夕之間成為話題人物；今天她也在臉書調侃自己，「大家好我是參選第一天就感到懷疑人生的候選人...」。

賴品妤投入選戰第二天，就到立法院與許多新北市的現任立法委員們請教選戰經驗。她自嘲說：「原本以為自己可以颯爽登場，沒想到卻變成網路迷因，大家好我是參選第一天就感到懷疑人生的候選人...」。

不過，她隨即打起精神表示，「社會在走，堅強要有」，馬上開始了拜會行程，其中，立委蘇巧慧除了很認真的教賴品妤怎麼綁頭髮和鞠躬外，還送了一個俗稱「小蜜蜂」的隨身無線廣播器，讓賴品妤直呼「感恩讚嘆！（這是有多怕我再撞到）」。

此外，蘇巧慧也帶來了父親、行政院長蘇貞昌的祝福，蘇貞昌也不改幽默本色說「有頭髮的人真好，很羨慕長頭髮可以把麥克風擊飛，未來也要把對手擊飛」，讓賴品妤哭笑不得的表示「？？？ 好的，我會加油」。

最後，賴品妤也感謝民進黨新北市現任立委蘇巧慧、余天、張宏陸、吳秉叡、羅致政、林淑芬、吳琪銘、江永昌等人，還有要PK頭髮柔順度的呂孫綾。她說，會帶著大家的鼓勵往前衝，並替自己喊話：「等這次選戰結束，我們一起進立法院吧！」

底下許多網友則歪樓表示，「何時公佈洗髮精品牌！」、「好可愛」、「蘇巧慧委員好賢淑姐姐的感覺XD」。

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