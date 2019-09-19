「頭」入選戰一夕爆紅！ 賴品妤親洩「鞠躬5秒鐘」內幕

2019-09-19 16:44

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨昨確定徵召27歲「太陽花女戰神」賴品妤，參選時力立委黃國昌放棄連任的新北市第12選區，她在中央記者會上發言充滿抱負，不過卻在最後鞠躬懇求大家一票一票帶她進入國會時，疑因麥克風太靠近，當場插入髮中形成「蟑螂鬚」，起身還不慎勾飛麥克風套，引發網友熱議。對此，賴品妤今下午上《前進新台灣》時，也憶述當時的情況，並透露「鞠躬5秒鐘」的內幕，以及事後「關了手機5分鐘」的趣事。

主持人在節目中先打趣地說，因現場桌子前沒麥克風，賴品妤可以再度深深鞠躬5秒鐘，把昨天頭髮跟麥克風搶掉的戲拉回自己身上，賴品妤隨後也起身90度鞠躬自介，「大家好，我是新北市第12選區的參選人賴品妤」。

主持人複誦賴品妤昨天部分談話內容，並提到有關「鞠躬5秒鐘，撞到麥克風QQ」一事，詢問原來的手稿是否真有鞠躬5秒鐘？賴品妤表示，那時候開始跟朋友在討論說稿要怎麼寫較好，大家就會說那你最後鞠躬，感覺整個做ending好像還不錯，「我也覺得，嗯，如果想展現誠意的話，鞠躬應該不錯」。

賴品妤說，所以她寫稿時，「後面就有括弧，記得要鞠躬5秒」，但沒想到有時「人算不如天算」。主持人又問有無覺得失誤、懊惱？賴品妤指出，她一開始覺得這是她的首站，「我應該要颯爽登場」，其實過去公眾發言的經驗也沒那麼少，她也不曉得為何昨天整個很緊張、「講到在抖」，心想「啊糟糕我聲音在抖」，並稱鞠躬時當下沒什麼感覺，以為頭髮碰到軟軟的東西，「沒有想到畫面這麼好笑」。

賴品妤提到，她發現一結束後，「我的手機拚命地震動，然後跳出很多通知，我就覺得完蛋了，剛剛畫面一定很好笑，然後我關了手機5分鐘」，想說不知要如何面對這件事，「但是後來覺得沒辦法，頭都洗下去了，不是那個畫面，我是說意象上」，就還是打開手機面對。

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