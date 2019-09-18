參選汐止立委 賴品妤鞠躬：不能拱手讓給傾中的國民黨

2019-09-18 17:47

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨提名策略小組建議徵召27歲、「太陽花女戰神」賴品妤參選時力立委黃國昌放棄連任的新北市第12選區。民進黨中執會今也通過徵召提名賴品妤投入明年立委選舉。賴品妤今在民進黨中央記者會中說，這一席不能輕易拱手讓給國民黨，並鞠躬懇請大家一票一票帶她進國會。

新北市第12選區包含新北市汐止、金山、萬里、瑞芳、貢寮、雙溪、平溪等區，現任區域立委為時代力量黃國昌。

賴品妤表示，很多人是從318運動才開始認識她，「當晚我用雙手撐住立院議場大門，阻擋服貿惡法通過」，但她知道任何熱愛台灣、相信民主的年輕人，站到她當時的位置，都會做出和她一樣的決定。

賴品妤指出，過去這個社會給她「太陽花」或「女戰神」的稱號，她必須告訴大家這只是一個標籤，「我不只是這樣」，無論是自小在新北市成長，或從2012年反媒體壟斷運動起，到後來參加318學運，以及往後數年完成法律系學業，進入國會從助理做起，她認為，中間每件事都鍛鍊成現在的她。

賴品妤提到，在中國威逼下，可以看見在台灣地緣政治上，各區域處境比5年前更嚴峻，2020是關鍵一戰，要拚的不只是總統、新北七星區絕對也不會缺席，4年前對本土進步價值有所堅持的選民們，一票一票搶下七星區這關鍵一席，4年後她將會承擔這個使命，去守護得來不易的成果，絕不能輕易把新北第12選區拱手讓給國民黨。

賴品妤提及，一個顯而易見、反對任何進步性的社會改革，又意圖使台灣走向中國的政黨，她的故鄉新北不是可以讓任何人可以利用、供人踩踏的跳板，她很榮幸可以在這投入選戰，以自己的家鄉作為第一站，這裡就是年輕人改變台灣的起點。

賴品妤認為，作為全黨最年輕的立委候選人，她必須要說「我對台灣有夢，我用年輕的衝勁，證明台灣人沒有辦不到的事」，她不只要用雙手守護台灣民主成果，更要用雙腳去衝出故鄉的未來，「我們年輕，所以還保有堅守價值的熱情和不向強權屈服的勇氣」，但她現在的歷練，也足以讓她不用盲動、爆衝。

賴品妤宣布，「我是賴品妤，我決定參選新北市第12選區的立法委員」，過去是許多台灣人不離不棄地一起支撐像她這樣的社會運動者，這次她將從故鄉出發，竭盡所能、堂堂正正走入國會，請眾人一票一票帶她進入國會，接著深深一鞠躬。

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