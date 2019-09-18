「新北不是供人踩踏的跳板」賴品妤：這席我選才會贏

2019-09-18 20:40

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會今天通過5個艱困區域立委徵召提名，其中，在時力立委黃國昌放棄連任的新北市第十二選區，徵召年僅27歲的「太陽花女戰神」賴品妤，對上國民黨對手李永萍與黃國昌推出的服務處主任賴嘉倫。賴品妤於徵召提名記者會上表示，她的故鄉新北市「不是任人利用、供人踩踏的跳板」。她也指出，黃國昌和賴嘉倫都是很優秀的人，「但是這席要我來選才會贏」。

中執會今並通過，新北市第九選區（永和區）徵召民進黨主席特助蔡沐霖、新北市第十一選區（新店）徵召名嘴張銘祐；台北市第八選區（文山區）徵召民進黨台北市議員阮昭雄；新竹縣第一選區徵召民進黨發言人周江杰。此外，雲林縣第一選區原提名前麥寮鄉長許忠富，今也通過換將徵召前雲林縣長蘇治芬。

賴品妤表示，四年前，是對本土進步價值有所堅持的選民們，一票票搶下這關鍵一席，四年後，她會承擔使命，守護得來不易的成果，絕對不能輕易把新北市第十二選區拱手讓給國民黨。她的故鄉新北市不是任人利用、供人踩踏的跳板，她作為最年輕的立委候選人，她對台灣有夢，她會用雙手守護台灣民主的成果，用雙腳衝出故鄉新北市的未來。

對於稱「新北不是任人利用踩踏的跳板」，是否暗指黃國昌？賴品妤說，她想不是這樣，她認為這席是很關鍵一席，這是台灣人和中國代理人之間的戰爭，關鍵一席應該去守住。

阮昭雄則拿出黨證，他表示，他已經入黨21年，對民進黨非常有感情，他首先對蘇治芬表示敬意，蘇治芬在黨內備份高、能力好，實在不需要跳下去選，但承擔是民進黨的傳統，也是民進黨給後進很好的養分。

阮昭雄說，他不只為黨承擔，在中國國家主席習近平講一國兩制台灣方案，香港朋友為反送中奮鬥，他身為兩個孩子的爸爸，也要為更多台灣的下一代奮鬥作戰。他說，本週一與總統蔡英文見面，蔡總統手寫「台北小英雄阮昭雄，2020台灣一起贏」給他，他的選區一定要改變，他要承擔改變的責任，2020台灣一定贏，就從改變這個地方開始做起。

周江杰則直言，這次提名過程峰迴路轉，他的心情就像洗了三溫暖，但戰士沒有選擇戰場的權力，若黨需要，他就會在最艱困的選區燃燒所有的力氣全力以赴，他也要和長期支持他的鄉親報告，他從來沒有離開過，周江杰一直都在，在當選後，他要服務的對象就是全新竹縣的鄉親。

蔡沐霖表示，永和與台北市一水之隔，15年來的變化大家有目共睹，他在三個多月後進到立法院，會讓新北永和和中和地區有煥然一新的新景象，將年輕的衝勁、想法、熱情，徹底讓永和有新的發展，這次永和中和的朋友有新的選擇，請大家支持他。

張銘佑說，很高興民進黨給年輕人機會，讓他們有機會挑戰最辛苦最艱困的選區，他打的口號是「以家為名」，希望從像他一樣的小家庭出發。

民進黨主席卓榮泰也鼓勵五位提名人，他表示，就他而言，賴品妤是衛冕者，來保衛原來屬於綠營的戰區，因此要以衛冕者的戰術、格局氣度和決心，守住為新北汐止地區。他也對開玩笑說，他對周江杰只有一個要求，「當選之後，不要隨便辭職。」

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