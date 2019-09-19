國政直播談長照 韓國瑜︰要開辦長照保險撐起安全網

2019-09-19 13:28

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國民黨總統提名人、高雄市長韓國瑜今與國政顧問團的總召集人張善政、醫療與長照小組召集人前台大醫院副院長王明鉅、現任國立陽明大學衛生福利研究所教授李玉春針對長照議題發表看法，韓國瑜認為，未來政府一定要開辦長照保險，才能撐起社會安全網。

韓國瑜的國政直播預告今午12點30分開講，但直播「延遲」約4分鐘才上線，韓對此沒有向網友解釋為何「遲播」；韓國瑜說，長照的議題很嚴肅，談長照之前，希望國人都能先照顧好自己的健康，他重提自己都是靠「穿襪子睡覺」來養生。

韓國瑜還提到，最近市府一個年約50歲的局長離職，就是因為老父生病需要人照顧，這位局長的弟弟因照顧疲累，於是局長只好離開市府團隊回家照顧老父，讓他覺得相當可惜，人才因而流失。

張善政則說，他10年前買了一塊地，每個週末都去種樹割草，用勞動力去維護健康；對此未來長照議題，張舉自己為例，他說，母親2年前過世，過世前罹患失智，只能請外傭幫忙，外傭休假回國時，還要忙著找機構照顧，讓他的獨子說，「未來沒辦法照顧你，像你照顧奶奶一樣」，勸他去買長照險。

王明鉅指出，目前台灣25至54歲以下每年約有8萬人因失能需要長照服務，1個月大概要5萬元才有辦法幫忙一個家庭支付長照費用，相信沒人受得了，目前長照2.0最弱的地方，就是住在機構、24小時要人看護的失能者涵蓋不足，開辦長照保險用整個社會的力量，讓全民萬一發生不幸的事時，有資源可以用。

李玉春則認為，長照保險是為社會建立一個可長可久的制度，目前長照2.0仰賴菸稅和遺贈稅，難道是要靠吸菸救長照嗎？長照保險開辦後，1個月只要1個便當的錢，就可以應付，自己、雇主、政府都要出資，一共有「三個便當」的錢，財源來自保費，有多少錢做多少事，可以把目前沒有涵蓋到的部分都照顧到；企業界在健保的負擔比較重，在推長照險時，會減低業者健保費的比例，就像是一個便當再加一個魯蛋，不會增加太多負擔。

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