綠委喊老農津貼加碼 政院曾緩踩煞車

2019-09-19 10:20

〔記者李欣芳／台北報導〕明年總統與立委大選逐步升溫，民進黨農業縣立委爭取加碼調高老農津貼捲土重來，嘉義縣立委陳明文繼今年2月向行政院長蘇貞昌爭取老農津貼的調整改用經濟成長率計算，明年調高至7969元後，陳明文今天又結合多位民進黨立委舉行記者會，再度爭取提高老農津貼，改採GDP作為調整標準，並建立農民年金制度。不過，據了解，行政院今年曾開會評估陳明文的建議案，當時緩踩煞車。

老農津貼若調高到將近8000元，適逢大選年事涉敏感，估計政府一年將多增加支出51億元，陳明文在今年2月立院總質詢時向蘇貞昌建議，指現行老農津貼調幅都用消費者物價指數（CPI）成長率算，明年將調至7556元，台灣近年經濟成長不錯，平均都有百分之2，若改用經濟成長率計算調整，明年可調至7969元，希望政院主動修法。

不過，當時政院經會商審慎評估，對黨籍立委主張老農津貼加碼持保留態度，而是支持農委會的評估，跟隨CPI調整，但因考量黨籍立委的建議案是為照顧農民權益，因此政院儘管私下態度保留，對外仍表示此案仍下評估中。

民進黨在去年九合一選舉大敗，特別是在農業縣市幾乎全軍覆沒，也讓綠營農業縣市立委對於明年大選感到焦慮。不過，蔡英文總統日前表示政府準備擬訂農民退休制度，讓農民享有老農津貼外，退休後也可領退休金。農委會以工作30年農民為例，說明退休後每月老農津貼加國民年金至少可領1萬元以上。

據了解，行政院在稍後院會後的記者會，可望應媒體詢問，說明陳明文等人的建議案。

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