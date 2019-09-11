高鐵上的300萬不漏報！廉政署推財產申報授權

2019-09-11 20:52

〔記者吳政峰／台北報導〕立委陳明文日前在高鐵遺落300萬元，引發軒然大波，被外界質疑有無漏報財產的問題，適逢公職人員財產申報季節即將來到，廉政署呼籲不論是政務官、事務官、民代等應申報的公務員，都可利用財產申報授權制度，避免挨罰。

廉政署指出，11月1日至12月31日是公職人員的財產申報區間，從9月5日起，已開放「財產申報查核平台」，至10月4日止，這段期間申報人只要透過授權，同意申報單位查核不動產、汽車、存款、有價證券、債權、債務、事業投資及其他具有相當價值的財產，就可免去逐筆登錄以及核實的繁雜程序。

廉政署解釋，若不透過授權制度，申報人須自行向地政機關、各金融機構、集中保管中心、保險公司等機構，逐筆查詢相關財產資料再行申報，耗費龐大時間與人力；若透過授權財申，申報人只要依照申報單位所回傳的資料據實填報即可，減少麻煩、增加申報內容正確性。

廉政署提醒，若是現金，一律須申報，若是價值20萬元以上的珠寶、骨董、個人債權、債務等，亦須填報。

過去因為申報人財產內容眾多，容易大意疏漏填報或是遲報，慘遭裁罰，經統計，2016年裁罰190件、2017年裁罰157件、2018年裁罰 88件，廉政署認為，裁罰案件逐漸減少的原因，就是因為近年來落實財產申報授權制度，去年已有9成的公職人員同意授權，希望未來能夠達到零裁罰的目標。

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