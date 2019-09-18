卓榮泰回嗆柯文哲：參選正當性不是柯一人決定

2019-09-18 18:56

〔記者楊淳卉／台北報導〕台北市長柯文哲未登記總統參選連署，今天還揶揄藍綠總統初選民調將他當假想敵，現在一看「完全沒有正當性」。對此，民進黨主席卓榮泰今天於民進黨立委徵召提名記者會時受訪表示，參選的正當性是由民進黨的機制決定，不是他（柯文哲）一個人在做決定。

此外，據轉述，行政院前院長賴清德子弟兵、民進黨立委林俊憲今天也在民進黨中執會上質疑，柯文哲不選，與當初黨內總統初選時設定「蔡柯韓」3人參選做民調基礎有落差。

卓榮泰於記者會上受訪表示，當時是經過黨的決策機制，通過中執會的辦法，對參選人選進行對比式民調。黨的機制一定是在符合黨的程序中完成，現在不會對這個機制產生任何疑問，

卓榮泰說，他知道外界有這個聲音，他個人會去必要的說明，一定要取得相關當事人的理解和支持，盼望讓已經完成的提名程序繼續走下去，同時也會要求全黨一致爭取勝選。

對於柯文哲聲稱，藍綠總統初選民調將他當假想敵，現在一看「完全沒有正當性」，卓榮泰說，參選的正當性是由民進黨的機制決定，不是他（柯文哲）一個人在做決定。

民進黨秘書長羅文嘉受訪表示，林俊憲在中執會上說，當初總統初選情勢變更，現在不太一樣，要不要和社會說明，講得很含蓄。

羅文嘉轉述說，卓榮泰在會中則回應，當時中執會有很多討論，當時有當時的情勢評估，當然現在狀況不一樣，但接下來會不會選也還不知道。卓榮泰也說，對於相關同志，他作為主席會去處理，他作為黨主席責無旁貸。

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