柯文哲「國師團」幫忙登記卻逾時 昔日對手丁守中開酸了

2019-09-18 18:40

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲原先宣布不會登記總統連署，昨（17）日傍晚竟在最後一刻現身中選會，原來是民間支持者「國師團」從下午就開始「盧」，最後擁柯前立委黃文玲直接帶著柯爸、柯媽到中選會意圖幫忙登記，不過已過截止時間，現場和中選會人員爆發爭論，對此柯文哲去年台北市長選舉的對手丁守中，就在臉書上對此開酸：想「師法上次台北市長選舉」？

根據本報報導，柯文哲的幕僚表示，柯文哲的民間支持者在下午跑到市長室，積極勸進柯文哲去登記，聲稱「如果不出征，就沒有任何舞台」，不僅將登記參選保證金100萬元準備好，連副手人選都幫忙找好，而後擁柯前立委黃文玲竟然將柯爸、柯媽都一起載去中選會，聲稱要幫柯文哲登記，卻因為超過登記時間而在現場與中選會人員爆發爭論。

丁守中在臉書粉專上說到：「逾時登記選總統？果然被我料中，柯文哲還想師法上次台北市長選舉！」並持續抱怨上次選舉超過投票時間還有10幾萬人投票，遭到「操作棄保」，丁守中大酸，柯文哲這次不成，下次「一定會由某政黨推薦出來選總統」。

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