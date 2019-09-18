「虧雞福來爹」還原登記過程 稱跟柯約好一起去的

2019-09-18 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕「虧雞福來爹」林義豐昨日（17日）攜帶100萬支票，前往中選會登記參選總統卻逾時被拒，林義豐今日（18日）受訪時表示，昨天是他主動到市府找柯文哲談參選的事情，兩人決定趕往登記，但最後因為塞車很趕，最後被中選會「硬拗」說來不及，要表達抗議。

昨天是中選會受理登記申請總統參選連署的最後一天，5點30分截止前柯文哲卻突然現身中選會，稱是要接「接爸媽」，連林義豐也在現場，引起兩人要搭擋參選的傳言。柯文哲今日受訪時表示，旁邊總是有很多熱心的人，會和你說副手要找誰，「林義豐本來準備是自己登記要去選，他說如果你要選可以自己當副手」。

綜合媒體報導，林義豐今日受訪時表示，之前與柯文哲有兩次會面，談的很不錯，兩人理念相近。他昨日大約下午4點時進入台北市政府，當時還有很多人在場，都是要柯出來選，且一群人已經開會討論3小時，他強調，他是尾巴才到的，而且是他主動找柯，不是柯找他。

林義豐表示，對談的結果是兩人都去登記，柯文哲找黃文玲去，林義豐則自己開車前往，他大約下午5點5分從市府出發，「沿路還闖了不少紅燈」，黃文玲比他早到，而他也是在5點30分前進中選會，但中選會已在1樓攔人，拒絕他們上3樓登記，隨後柯文哲才到場。

林義豐批，照理說5時30分前到場，中選會就應該受理，「被執政黨拗去了」，林義豐強調，可以調錄影來看，便可證明他與黃文玲兩人都是在5點30分前進入中選會的。

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