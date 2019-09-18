參選獲3聖筊柯文哲卻沒登記！柯媽：民進黨現在高興了

2019-09-18 18:33

［記者洪美秀／新竹報導］郭台銘宣布不參與總統連署登記，但台北市長柯文哲和柯媽、柯媽卻在連署登記的最後一天傍晚出現在中選會；柯媽今天受訪說，當得知郭董不參與連署，17日一早她就去城隍廟問城隍爺「柯文哲可不可以選總統」？結果一下就擲3次聖筊，她才會趕到中選會，友人也準備好100萬元要給柯文哲登記，她是希望柯文哲先登記再思考要不要參選，沒想到卻有人一直阻擋柯文哲，才錯過登記時間。

柯媽說，柯文哲選第一次及第二次台北市長，她都有問城隍爺可不可以選，每次都聖筊，這次郭董宣佈不選後，她一早就去問城隍爺，結果城隍爺馬上給了3次聖筊，她才會請「乾女兒」前立委黃文玲載兩老到台北，也要求柯文哲在下午5點多來中選會，沒想到竟有人阻擋柯文哲，不讓柯文哲來。

何瑞英：一切都是命不能怨嘆

柯媽何瑞英還暗諷「民進黨現在高興了，聽說昨天都在慶祝呢」！對何人阻擋柯文哲到中選會，柯媽並未多說，只強調，「一切都是命」，不能怨嘆，她要柯文哲好好當完市長任期，還是要對台北市民有交待。

柯媽說，之前郭台銘來家裏送月餅，她也跟郭董說，她與柯文哲是同條心，只要柯文哲支持郭董參選總統，她就會支持郭董，但她也對郭董太晚宣佈不選有點微詞，她說，如果早點說不選就好了，柯文哲也能多點時間準備。

柯媽說，其實不一定要柯文哲出來選，但因城隍爺說柯文哲可以出來選，所以她才會希望柯文哲先來登記連署，之後還有時間可以思考要不要選，況且100萬元的連署保證金，柯文哲的友人都已準備好了，沒想到還是來不及，她也不能抱怨，只能說一切都是命。

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