總統大選局勢穩定 卓榮泰：對手表面團結內心糾結

2019-09-18 20:31

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會今通過5個艱困區域立委徵召提名，70個區域立委提名作業全數完成。卓榮泰於會後徵召提名記者會表示，現在總統大選局勢趨於穩定，但對手到底在集結還是分裂、他還看不清楚，「看上去外表上是團結，但相信對手內心是糾結的」。

卓榮泰表示，現在總統大選局勢趨於穩定，但對手到底在集結還是分裂、他還看不清楚，「看上去外表上是團結，但相信對手內心是糾結的」，但民進黨不一樣，民進黨正在嘗試營造最團結的氣氛，在經歷黨內民主程序及提名徵召後，呈現出最團結、最強大氣勢，這股氣勢不只在維繫黨的勝利，也讓全世界看到，台灣的聲音已經在一致的團結中，民進黨勇敢承接守護台灣的使命。

卓榮泰表示，這八個多月來在黨部的工作，確實有一些挫折。但他唯一對自己感到一點點驕傲，就是前幾週，民進黨秘書長羅文嘉在這裡介紹黨徵召的年輕朋友，他都在辦公室全程看直播，非常感動。今天完成70個選選區的工作，他完成了歷史的階段，還要繼續往下走。卓榮泰也一一鼓勵五名提名人，

70個區域立委提名完成 平均48歲

卓榮泰指出，民進黨提名的70位區域立委提名人中，男性有44位、女性26位，女性參選高過過去記錄。學歷上，碩、博士有78.57%。70位區域立委提名人中，46位現任立委競選連任、8位現任地方議員、1位現任地方首長、6位曾參選公職目前未有公職者、9人完全沒有參選經驗。

卓榮泰並感謝提名策略小組成員。他表示，黨部過去辦過「民主小草」，也找過「刺客」，對這次70位提名人，他要稱他們為「台灣的捍衛戰士」，目前要捍衛民主價值、生活環境及文化延續，當外來威脅日趨嚴重，需要更多年輕人走出來，讓他們的勇氣感染更多的人，當環境越危急時，走出來的年輕人年紀就越往下降，而這次70名區域立委提名人，平均年齡為48歲。

卓榮泰表示，希望「新人有新人的期待、連任有連任的新交代」，這樣才能拜託人民，在去年11月24日後，再把失去的信任一點一滴要回來。民進黨一定要改變，若不改變，會重複去年1124的失敗。民進黨嘗試改變，但如果沒有新的人加進來，改變將沒有辦法落實下去。

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