一起守護台灣民主自由 莊競程、楊宗澧合體直播

2019-09-18 13:57

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市第5選區（北、北屯區）立委選舉，民進黨徵召莊競程角逐，原本有意參選但未被徵召的楊宗澧，昨日晚間特邀請莊競程上臉書直播，楊宗禮強調徵召過程競爭，但是大家的目標都是一致，就是要推倒國民黨，2人最後也共同呼籲，明年大選一定要讓小英總統連任，國會過半，才能守護台灣的民主自由。

楊宗澧和莊競程在民進黨確定徵召人選後，首度合體直播，莊競程也帶來北北屯區的著名小吃，包括北平路四川牛肉麵的水餃、酸辣湯，以及大坑的東東芋園等，市議員曾朝榮以及邱素貞也前來探班加油打氣。

楊宗澧說，所以雖然沒有被徵召，但是大家也不要去想誰比較委屈，要想明年大選如果小英總統無法連任，國會本土政黨無法過半，那是多麼恐怖的事。明年到底是要做中國人還是台灣人，大家必須要做選擇，否則就會被中共決定了。

楊宗澧也詢問莊競程為何想要出來參選，莊競程表示，他是勞工之子，從小就在鐵工廠長大，當時勞工的福利並未獲得保障，因此他的爺爺就出面組成工會，替勞工爭取福利，也讓他從小就萌生替勞工謀福利的心願，希望有一天勞工出頭天，未來有能力一定要出來幫助勞工。

莊競程說，921大地震即屆滿20年，北屯大坑是重災區，剛回來時連回家的路都無法進去，自己的很多親戚也都有不幸喪生。但面對災後重建，大坑的民眾比較純樸，不知如何申請救助，他的小舅也就是現任曾朝榮議員，為協助災民，決定投入政治，看到小舅熱心幫助鄉親，讓他萌生為鄉親爭取福利的意念。

而在台大念書，很多的教授都會鼓勵學生關心政治，因為你不關心政治，政治最後也還是會關係到你。2014年進入交大教書時，當年發生太陽花學運事件，當時他也默默載一些學生到現場參加活動。也是從那時開始投入一些政治活動，並在當年加入民進黨。

莊競程表示，這次看到香港反送中事件遭到中共打壓，讓他對台灣前途感到憂心。再加上北北屯區長期被國民黨執政，現在的對手更是荒腔走板，對於國家價值的認同出現很大問題，就像是「斯德哥爾摩症候群」，越被中共打壓，卻反而越靠近他。因此他才會決定出來參選，守護台灣的民主自由。

至於郭台銘的基金會顧問郭昕宜可能出來參選一事，莊競程表示，這就是台灣自由民主的可貴，大家都有權利站出來參選，尤其是年輕人，更應該站出來參與政治，關心台灣的未來。未來仍將按自己選戰規劃步驟勤跑基層，爭取支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法