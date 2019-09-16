民進黨將徵召賴品妤戰汐止 雲林海線換將蘇治芬

2019-09-16 15:05

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨尚未徵召提名的5個艱困立委區域，民進黨提名策略小組今拍板，新北市第12選區建議徵召「太陽花女戰神」賴品妤、新北市第9選區（永和區）徵召民進黨主席特助蔡沐霖、新北市第11選區（新店）徵召名嘴張銘祐；台北市第8選區（文山區）徵召民進黨台北市議員阮昭雄；新竹縣第一選區徵召民進黨發言人周江杰。上述名單預計送本週三中執會討論通過。

此外，雲林縣第一選區原已提名前麥寮鄉長許忠富，提名策略小組也建議，改徵召前雲林縣長蘇治芬上陣，對決國民黨前立委張嘉郡。

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