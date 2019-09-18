「社群之夜」催票！ 蔡英文首度嚐試將網路聲量化為組織

2019-09-18 17:47

〔記者李欣芳／台北報導〕積極經營網路的蔡英文總統，儘管在明年總統大選握有年輕選票的優勢，蔡英文競選陣營決定要將小英的網路聲量轉化為組織，催促年輕人出來投票，蔡英文競選辦公室本週五晚間舉辦的大型「社群之夜」將強勢出擊，這場近來社群媒體界的盛事，未演先轟動，日前首度開放網路報名，不到3分鐘，現場座位秒殺，850人隨即完成報名，3分鐘竟然湧進1000人報名，形成報名大爆滿的現象。

這場週五晚間在台北市大直ATT SHOW BOX 「立方文創」登場的「社群之夜—人蔘第一次」活動，是台灣社群史上第一次的跨界合作，包括蔡英文以及多位網路紅人將與大家分享人生第一次經驗。

蔡英文競選連任辦公室發言人廖泰翔今天下午受訪表示，「社群之夜—人蔘第一次」活動，將是首度嚐試透過網路社群將網路聲量轉化為組織，這將有別於傳統組織戰的打法，週五的「社群之夜—人蔘第一次」，是透過蔡英文的官方LINE群組，網友自發性地參與。

根據主辦單位公布的「卡司」陣容，週五的來賓包括來自「眼球中央電視台」的「反香菜大使」視網膜；饒舌界有「台灣隊長」之稱的「校長」大支；曾親身參與野草莓運動、反媒體巨獸以及大陽花學運的現任民進黨副秘書長林飛帆；以重金屬搖滾樂風風靡全球的閃靈樂團女樂手Doris；被網友戲稱為「腹院長」、最近努力減肥的行政院副院長陳其邁以及來自華爾街的特戰隊、品學與身材兼優的吳怡農等人。

廖泰翔表示，週五的活動，ATT SHOW BOX現場總共容納不到900人，但日前開放報名時，僅花2分47秒就有850人報名完畢，由於報名額滿，因此立即停止報名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法