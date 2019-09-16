「2020小英發言人」粉絲頁上線 發布《台灣隊長》預告片

2019-09-16 17:05

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文競選2020總統連任，蔡英文競選連任競選辦公室成立「2020小英發言人」Facebook粉絲專頁今上線。粉絲頁第一篇貼文發佈《台灣隊長 Captain Taiwan》預告動畫，《台灣隊長》歌曲將在蔡總統20日的社群之夜上首次播放。

總統蔡英文競選辦公室發言人廖泰翔表示，2020年大選，是台灣面對挑戰的關鍵一役。台灣的勝利，是台灣人民共同的期待。為了將正確的訊息在第一時間傳遞給大家，以因應不曾間斷的資訊戰，2020小英發言人的Facebook粉絲專頁將擔任對外發布官方訊息的重要位置。

廖泰翔表示，2020小英發言人的Facebook粉絲專頁，於今天正式上線，除了回應各方提問，並提供社會各界第一手的正確資訊外，未來也將持續規劃更生活化的素材，進行政策溝通與互動。

「2020小英發言人」粉絲頁第一篇貼文發佈《台灣隊長 Captain Taiwan》預告動畫。貼文指出，這次的大選，我們是一支捍衛台灣的隊伍。面對困境，一支越挫越勇的團隊。面對打壓，一支不曾屈服的團隊。《台灣隊長》這首歌，獻給為這塊土地的每個角落，默默付出、奉獻打拚，讓國家持續進步、不斷向前的台灣人。「如果你也在為台灣努力的話，那你也是台灣隊長！」

2020小英發言人粉絲專頁：

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