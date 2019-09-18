未登記選總統 王金平：還是尊重這個黨

2019-09-18 12:45

〔記者林良昇／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘宣布不參選總統，曾多次說過參選到底的前立法院長王金平昨也未到中選會登記為總統被連署人，王金平今受訪時重申，他連署已經超過20萬份了，但還是尊重這個黨（國民黨），會不會繼續選下去「誰也不知道」，隨因緣走。

日本台灣交流協會代表沼田幹夫今到立法院拜會王金平，王金平會前受訪，被問到昨日前往台中市拜會市長盧秀燕，未來是否會去跟其他六都市長見面？王說，他已經做完22個縣市的發展規劃案，都會一一為各縣市長來做說明，讓縣市長了解他的看法，提供參考。

王金平表示，他老早完成國政白皮書，延伸下去就是怎樣讓中央跟地方能夠結合，成為夥伴關係還有中央跟地方的關係，國政做很完整的規劃，他這麼用心做，無非就是如果參選總統的話，是整套、整體的國家發展、國家生存之道的做法。

對於「民主大聯盟」的運作狀況？王金平表示，現在還是自然地在運作中，最後怎麼結果還是不得而知。在立委選舉部分則還沒有談到。而台灣民眾黨的部分「他們（民眾黨）就自己做」。

王金平也澄清，所謂的運作都是有人在運作，不是他在運作，都是有好朋友他們在運作，「我沒有親自自己出面去做什麼。」王也透露，像宗教聯盟、國會聯盟等等應該都會在民主大聯盟裡。未來看發展情況再讓外界知道。

對於昨中選會最後一日登記為總統被連署人，王金平未登記，王重申，本來就不準備去了，但他已經連署超過20萬份了，但是還是尊重這個黨（國民黨），現在還根本也不是時候，再去用連署的方式。

此舉是否代表不會繼續參選下去？王金平重複兩次「誰也不知道，誰也不知道。」強調隨著因緣走。

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