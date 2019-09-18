焦點評論》隨著因緣走 王的不變應萬變

2019-09-18

記者邱燕玲／特稿

二○二○總統選舉詭譎多變，在於除了民進黨、國民黨兩大政黨外，還多了小黨等第三勢力可運作的空間，但在政黨政治的年代，要透過第三勢力一搏，實非易事，這也是除了連署之外，入手總統大選門票的最後途徑，因此，要分析大選選情，還得等到十一月登記截止後，才能較為明朗。

自宣布參選總統以來，一直以「隨著因緣走」為主要基調的前立法院長王金平，竟也就這麼一路隨緣走到最後階段，尤其當聲勢不差的鴻海創辦人郭台銘棄選後，外界更加關注王金平是不是能取得最後一張入場券，步上參選之路。

郭柯王八月廿三日合體時，眾人多把焦點放在郭柯二人身上，郭認為他登高一呼，可喚起無數的支持，台北市長柯文哲認為以其自身之力，完成連署非難事；沒想到不到一個月，郭就無力承擔參選引起的政治角力，柯的台灣民眾黨也絲毫不見熱度，三人未結盟就已冷卻，老神在在的王金平則輕鬆坐在一旁，笑看這場大戲。

王金平想要籌組第三勢力大聯盟，並非操之在己，一方面要看高雄市長韓國瑜聲勢能否持續下滑，一方面也要看王是否有能耐結合各方力量共推他參選。王深知他只能以不變應萬變，昨天起展開各縣市拜會之旅，提供國政市政建議，是他務實的起手式；但當原本伸手不見五指、布滿荊棘的路豁然開朗、明亮起來，當然就是他踏上參選之路，並與國民黨正式說再見的時刻。

至於另一個可以任由乾妹妹、爸媽逕自到中選會領表，甚至還沒領到表的新興政黨主席，則讓人對其領導能力瞠目結舌，眾人尚未看到這個政黨的希望，卻已先見識到其團隊、家人的荒謬行徑。一個連自己家人都管不住的黨主席，又怎能讓人民相信他有能力領導一個黨、領導一個首都、甚至還想領導一個國家呢？昨天上演的這齣戲碼，已宣告此黨、此人的未來，正是「窮途末路」四個字。

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