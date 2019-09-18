總統連署郭柯王全缺席 呂秋遠10點啟示 網：好有畫面

2019-09-18 06:46

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘前天深夜突然宣布不參與連署競選總統，引發外界熱議，律師呂秋遠對此表示，所有的事情都一樣，沒有百分之百一定會有結果，並暗酸「媽祖托夢給你別當真，因為信徒都會以為自己人定勝天。」

2020總統獨立參選連署登記昨截止受理，外界先前不斷討論的「郭柯王聯盟」全缺席，針對此次的大選連署，呂秋遠在臉書列出10點人生啟示，其中包含「1.什麼都不要的最大，但還是要分兩種：一種是沒能力要，一種是主動不要。沒能力要的，身價看跌；主動不要的，才是最大。」、「2.罵人不能解決問題，只會讓自己的按讚數不斷下降。」、「4.如果是好朋友，不會在最後才讓你知道他的決定。」、「6.所有的事情都一樣，沒有百分之百一定會有結果，但是老想著失敗，就不會有成功。」、「7.麥克喬丹是籃球之神，但是他再有錢，也只能買下棒球隊，下場打比賽應該不太行。」等。

網友看到後也紛紛留言回應，像是「每一條都有畫面」、「為什麼突然覺得這些話好眼熟，難道有共識？」、「酸到爆表啦! 不過全家子戲精的那家子，和咆哮影帝比起來，不知誰演技比較精湛?」、「第十點（媽祖托夢）很真！」、「這兩天好肥皂劇，比八點檔好笑。」，還有網友則是將第10點改成「10.媽祖托夢別當真，因爲祂可能同時給很多信徒托夢。」

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